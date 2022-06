Starfield : Vous n'entendrez jamais la voix de votre personnage

Confirmé : les dialogues dans #Starfield sont à la première personne et votre personnage n'a pas de voix. pic.twitter.com/EmdTG68VTr — Bethesda France (@Bethesda_fr) June 14, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le RPG spatial de Bethesda,, la première nouvelle licence depuis 25 ans, s'est davantage illustré en partageant notamment du gameplay. À la suite de cette petite présentation, grâce à laquelle nous avons appris une pléthore d'informations, notamment sur l'immensité du monde avec plus de 1 000 planètes à explorer , le studio a confirmé une chose :. Cela a pour objectif de nous immerger un peu plus dans ces conversations.Néanmoins, l'autre point qui a été confirmé, et assez original pour le mentionner, est le fait que, puisque celui-ci n'en a tout simplement pas.Cela peut s'expliquer de nombreuses façons, mais il se peut que ce choix soit fait par Bethesda dans le but de laisser davantage d'options de réponses aux joueurs. Ne pas doubler ces réponses avec une voix est un gain de temps et permet donc d'avoir largement plus de possibilités.Concernant le personnage, sans surprise,, pour le personnaliser à notre guise. Nous pourrons même personnaliser notre vaisseau, pour qu'il ressemble vraiment à ce que nous avons toujours souhaité piloter.Aucune date de sortie n'a été partagée pour, mais le RPG spatial de Bethesda n'est pas attendu avant le premier semestre 2023. Concernant le futur du studio, The Elder Scrolls VI sera le prochain jeu, alors que Fallout 5 suivra , dans quelques années.