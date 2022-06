Starfield proposera plus de 1 000 planètes à explorer

Vous pouvez atterrir dans l'Atlantis, mais vous pouvez aussi atterrir et explorer n'importe où sur la planète. Et il ne s'agit pas seulement de cette planète, mais de toutes les planètes du système. Et il ne s'agit pas seulement de ce système, mais de plus d'une centaine de systèmes... Plus de 1 000 planètes, toutes ouvertes à l'exploration.

Pour conclure la conférence de Xbox et Bethesda, nous avons eu le droit à une quinzaine de minutes consacrées à Starfield, l'un des jeux les plus attendus de ces prochains mois, sans contestation possible. Si les diverses séquences de gameplay n'ont peut-être pas rassuré une partie des joueurs,Par exemple, il s'est questionné sur « quelle est la grandeur de Starfield ? », avant de lui-même y répondre, en apportant quelques images. Le RPG spatial nous permettra donc. Cela sera possible sur chacune des planètes présentes dans un système solaire, lesquels seront nombreux, plus d'une centaine selon ses mots. Il conclut en expliquant qu'au total,D'ailleurs, les planètes seront différentes les unes des autres, avec des ressources propres à certains types de planètes, à la manière de No Man's Sky . Il s'agit d'un projet très ambitieux et nous comprenons, lorsque nous voyons l'immensité des possibilités, pourquoi Starfield a mis autant de temps avant de se dévoiler, mais aussi pourquoi il a été reporté. Espérons qu'il arrivera en étant finalisé et que Bethesda ne précipite pas son lancement.La sortie de Starfield n'est pas encore programmée avec précision, mais nous devrions le découvrir avant le mois de juin 2023, sur PC, Xbox Series et via le Xbox Game Pass.