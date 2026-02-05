Starfield sur PS5 : une date de sortie précise vient de fuiter

L'exclusivité phare de Microsoft pourrait bientôt briser ses chaînes. Une nouvelle fuite pointe vers une arrivée de Starfield sur PlayStation 5 pour avril 2026, accompagnée d'une refonte totale du jeu.
Cela fait maintenant des mois que les rumeurs envoient Starfield sur PS5
(et Nintendo Switch), mais à l'heure actuelle, aucune officialisation réelle n'a eu lieu. Et selon les derniers bruits de couloirs, il semblerait que l'attente pour les joueurs évoluant sur PlayStation ne soit plus très longue.
Une date précise repérée chez les distributeurs
D'après un rapport publié par le site PPE
, qui affirme avoir mis la main sur des documents internes provenant d'un distributeur de jeux vidéo, Starfield serait programmé pour un lancement sur PlayStation 5 le 7 avril 2026
. Le média appuie ses dires en fournissant une capture d'écran de ce qui semble être un système de gestion interne, listant explicitement cette date de sortie.
Il convient toutefois de prendre cette information avec les pincettes d'usage. Si PPE a souvent vu juste concernant les sorties de versions physiques, leur crédibilité a récemment été égratignée suite à des affirmations démenties concernant la distribution de GTA 6
. Néanmoins, l'existence d'une version PS5 de Starfield n'est pas une nouveauté dans les couloirs des rumeurs puisque les premières datent de février 2024, via un utilisateur de XboxEra, évoquant les plans de Microsoft pour porter son épopée spatiale sur la machine de Sony.
Alors qu'une officialisation aurait pu avoir lieu lors du Nintendo Direct de ce 5 février, qui a vu trois jeux Bethesda s'annoncer sur Switch 2, Starfield n'a pas fait parler de lui. La société attend peut-être un moment plus opportun pour une annonce en grande pompe.
Starfield 2.0 et l'extension Terran Armada
Cette sortie tardive sur la console de Sony ne serait pas un simple portage. Toujours selon les bruits de couloir, ce lancement ferait partie intégrante d'une mise à jour massive, surnommée Starfield 2.0. Cette version, qui aurait été présentée à la presse il y a quelques mois
, promettrait une refonte majeure des mécaniques du jeu, répondant ainsi aux critiques formulées lors du lancement initial.
De plus, cette arrivée coïnciderait avec la sortie de la seconde extension narrative majeure du jeu, intitulée Terran Armada. Tout cela pourrait être officialisé d'une seule traite par Bethesda et/ou Microsoft, d'ici quelques semaines. Mais la patience est encore de rigueur.
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