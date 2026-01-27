Starfield 2.0 serait une réalité et aurait même déjà été présenté à certains chanceux

Si elle n'a pas encore été confirmée par Bethesda, une version 2.0 de Starfield serait bel et bien en préparation à en croire les déclarations d'un YouTubeur spécialisé dans les jeux Bethesda.

À lire également Vers une renaissance totale de Starfield grâce à une mise à jour massive en 2026

Starfield 2.0 présenté à huis clos à un panel trié sur le volet il y a quelques mois

Qu'est-ce que les joueurs peuvent espérer si cette refonte est bien prévue par Bethesda ?

Critiqué depuis ses débuts,pourrait bien connaître un changement majeur dans les mois qui viennent. Depuis plusieurs mois,qui corrigerait notamment un défaut régulièrement mis en avant par la communauté : ses temps de chargement.Pour le moment, Bethesda n'a rien communiqué au sujet d'une telle mise à jour. Mais en coulisses, il semble que les développeurs travaillent déjà sur cette possible « refonte ». Plus étonnant encore,C'est la révélation faite par MrMattyPlays dans l'épisode du 25 janvier 2026 du podcast Defining Duke. Invité pour réagir aux différentes annonces du Xbox Developer Direct, le YouTubeur a fait quelques révélations surprenantes sur ce contenu encore non annoncé.signifiant que toutes les informations présentées devaient rester confidentielles.Néanmoins,Cependant, MrMattyPlays a démontré à plusieurs reprises la fiabilité de ses sources concernant les jeux développés par Bethesda. Ses déclarations pourraient donc confirmer les rumeurs, mais il faut désormais attendre une déclaration officielle de Microsoft ou de Bethesda.Face à cette discrétion absolue, les spéculations se multiplient autour de la version 2.0 de Starfield. Certains évoquentMais d'autres suggèrent que l'arrivée de cette version pourrait également marquer la fin de l'exclusivité Xbox.Si les affirmations de MrMattyPlays sont fondées, Starfield pourrait revenir sur le devant de la scène vidéoludique dans le courant de l'année 2026., même si aucun de ces éléments n'a fait ses débuts l'an dernier.Même si le contenu a été repoussé, il est donc possible qu'il fasse ses débuts en 2026, offrant à Starfield une deuxième chance similaire à celle proposée par CD Projekt RED pour Cyberpunk 2077. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que cette version 2.0 soit réelle et incite le public à redécouvrir le titre...