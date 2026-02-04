Finalement, GTA 6 arrivera en même temps en version physique

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 février 2026 à 15h58
Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a fermement démenti les rumeurs annonçant un retard des versions physiques de Grand Theft Auto 6. Contrairement aux bruits de couloir évoquant une stratégie anti-fuites, le jeu sera bien disponible en disque dès son lancement mondial.
Finalement, GTA 6 arrivera en même temps en version physique
Les joueurs attachés au format physique peuvent se rassurer. Alors qu'une rumeur persistante circulait depuis quelques semaines, affirmant que les versions boîtes de Grand Theft Auto VI arriveraient avec un décalage par rapport à la version numérique, la direction de l'éditeur a tenu à clarifier la situation. L'idée évoquée par certaines sources, notamment le site polonais PPE.pl, était de limiter les risques de fuites narratives et de gameplay avant le lancement officiel en retardant la livraison des disques.

Un démenti formel de la direction

C'est par la voix de Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, que la réponse est tombée. Interrogé par Variety sur la véracité de ces bruits de couloir, l'homme fort de l'éditeur a été on ne peut plus clair sur les intentions de l'entreprise concernant la distribution du titre le plus attendu de la décennie. À la question d'un report des éditions physiques pour contrer les spoilers, il a répondu simplement que « Ce n'est pas le plan. »

Cette déclaration vient contredire les rapports citant des sources anonymes qui prédisaient un délai allant de quelques semaines à plusieurs mois. Une telle mesure aurait pénalisé les commerces traditionnels et les collectionneurs, bien que la crainte des fuites reste un sujet sensible pour Rockstar Games.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Cap sur la sortie officielle

Outre cette mise au point sur le format de distribution, Take-Two semble confiant quant à son calendrier. Malgré les controverses internes récentes concernant des licenciements liés à des efforts de syndicalisation chez Rockstar, la machine est en marche. L'éditeur a confirmé la date de sortie de GTA 6, tout en annonçant que la campagne marketing devrait débuter cet été. Attendons-nous à découvrir potentiellement une troisième bande-annonce avec du gameplay, mais aussi l'ouverture des précommandes, ce qui confirmera au passage son prix.

Chargement du sondage...

0 votant

Grand Theft Auto 6 est toujours attendu pour une sortie le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.

Miniature vidéo
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

GTA 6 : La version la plus vendue est la plus chère, n'attendez pas de promo pour Noël
Grand Theft Auto VI 11 août 2026

GTA 6 : La version la plus vendue est la plus chère, n'attendez pas de promo pour Noël

Un peu moins de deux mois après l'ouverture des précommandes de GTA 6, les joueurs se ruent paradoxalement sur l'édition la plus onéreuse. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, a dévoilé les premiers secrets de ce lancement historique.
Malgré 60 auditions, cet acteur historique de Rockstar est totalement absent de GTA 6
Grand Theft Auto VI 10 août 2026

Malgré 60 auditions, cet acteur historique de Rockstar est totalement absent de GTA 6

En dépit d'un parcours exemplaire chez Rockstar depuis près de 20 ans, l'acteur Robert Bogue ne figurera pas au casting de GTA 6. Après avoir passé plus de 60 auditions sans le moindre retour, le comédien exprime sa déception tout en gardant un profond respect pour le studio.
GTA 6 bat tous les records avec des précommandes jugées exceptionnelles par Take-Two
Grand Theft Auto VI 07 août 2026

GTA 6 bat tous les records avec des précommandes jugées exceptionnelles par Take-Two

Les précommandes de Grand Theft Auto 6 atteignent déjà des sommets. Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar, qualifie ce démarrage d'exceptionnel, et le jeu s'annonce comme un véritable raz-de-marée commercial.

commentaire (0)