Finalement, GTA 6 arrivera en même temps en version physique

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a fermement démenti les rumeurs annonçant un retard des versions physiques de Grand Theft Auto 6. Contrairement aux bruits de couloir évoquant une stratégie anti-fuites, le jeu sera bien disponible en disque dès son lancement mondial.
Les joueurs attachés au format physique peuvent se rassurer
. Alors qu'une rumeur persistante circulait depuis quelques semaines, affirmant que les versions boîtes de Grand Theft Auto VI
arriveraient avec un décalage par rapport à la version numérique, la direction de l'éditeur a tenu à clarifier la situation. L'idée évoquée par certaines sources, notamment le site polonais PPE.pl, était de limiter les risques de fuites narratives et de gameplay avant le lancement officiel en retardant la livraison des disques.
Un démenti formel de la direction
C'est par la voix de Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, que la réponse est tombée. Interrogé par Variety
sur la véracité de ces bruits de couloir, l'homme fort de l'éditeur a été on ne peut plus clair sur les intentions de l'entreprise concernant la distribution du titre le plus attendu de la décennie
. À la question d'un report des éditions physiques pour contrer les spoilers, il a répondu simplement que « Ce n'est pas le plan.
»
Cette déclaration vient contredire les rapports citant des sources anonymes qui prédisaient un délai allant de quelques semaines à plusieurs mois. Une telle mesure aurait pénalisé les commerces traditionnels et les collectionneurs, bien que la crainte des fuites reste un sujet sensible pour Rockstar Games
.
Cap sur la sortie officielle
Outre cette mise au point sur le format de distribution, Take-Two semble confiant quant à son calendrier
. Malgré les controverses internes récentes concernant des licenciements liés à des efforts de syndicalisation chez Rockstar, la machine est en marche. L'éditeur a confirmé la date de sortie de GTA 6, tout en annonçant que la campagne marketing devrait débuter cet été. Attendons-nous à découvrir potentiellement une troisième bande-annonce avec du gameplay, mais aussi l'ouverture des précommandes, ce qui confirmera au passage son prix.Grand Theft Auto 6
est toujours attendu pour une sortie le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.
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