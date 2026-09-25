Bethesda pourrait définitivement abandonner la licence Starfield

L'avenir de la nouvelle franchise spatiale de Bethesda semble incertain. Selon Kurt Kuhlmann, ancien concepteur principal du jeu, les résultats commerciaux de Starfield seraient insuffisants pour justifier le développement d'une suite, brisant ainsi l'espoir de voir la véritable vision de Todd Howard se concrétiser.

Depuis son lancement, le jeu de rôle spatial de Bethesda divise profondément la communauté. Il y a ceux qui se sont laissés happer par l'immensité de la galaxie et ceux qui ont abandonné lors des premières heures, rebutés par un rythme particulièrement lent, et les défauts qu'il pouvait afficher. Malgré des mises à jour régulières et la sortie de ses DLC, l'avenir de la franchise Starfield à long terme semble soudainement s'assombrir.

Des ventes insuffisantes pour garantir un nouvel épisode

Si l'on en croit les récentes déclarations de Kurt Kuhlmann, ancien concepteur principal des systèmes chez Bethesda, la création d'un second volet est loin d'être assurée. Lors d'une entrevue accordée à VideoGamesChronicle, le développeur a exprimé de sérieux doutes quant à la viabilité financière d'un tel projet. Selon lui, les résultats commerciaux et l'accueil global du titre ne seraient pas à la hauteur des attentes du studio pour valider la mise en chantier d'une suite.

Une annonce en ce sens le surprendrait énormément, car le premier opus n'aurait pas rencontré un succès suffisant pour justifier un tel investissement de la part de l'éditeur américain.















Le regret d'une vision inachevée

Cette situation laisse un goût amer à l'ancien cadre, qui estime que les équipes de développement ont énormément appris de cette première expérience. Il est convaincu qu'un second épisode aurait pu corriger les erreurs de jeunesse de la franchise et s'approcher bien plus de la promesse initiale voulue par le réalisateur.

C'est, d'une certaine manière, vraiment dommage, car je pense qu'avec les leçons tirées sur Starfield, un Starfield 2 aurait pu être beaucoup plus proche du jeu que Todd avait en tête... Vous pouvez visualiser ce jeu, vous pouvez l'imaginer. Ce n'est pas tout à fait ce qu'est Starfield actuellement.

Bethesda pourrait quand même travailler sur une suite plus tard, mais dans tous les cas, la priorité du studio reste The Elder Scrolls 6, mais aussi Fallout 5, les deux projets majeurs.

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