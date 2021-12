Starfield : Son développement aurait fait de gros progrès, Bethesda est impatient de nous en dévoiler plus

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis qu'il a refait parler de lui lors de l'E3 2021,, notamment par le biais de concept arts, partagés par Bethesda, avec quelques maigres détails sur le RPG. Toutefois, la communauté a hâte d'en savoir plus sur les possibilités de ce nouveau monde, qui s'annonce magnifique et complet, bien que certains se veulent plus prudents, étant donné que Bethesda est derrière tout cela.Le studio est naturellement confiant et a indiqué, par la voix de Todd Howard, dans une très courte vidéo, que l'équipe avait fait « de très gros progrès sur Starfield cette année » et qu'ils étaient tous impatients « de nous montrer tout cela l'an prochain ». Malheureusement, cette petite vidéo, qui avait pour objectif de souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, n'est pas accompagnée de nouvelles images.Nous savons déjà quese montrera l'été prochain, notamment pour montrer ses innovations, mais il n'est pas improbable de le voir avant. Parmi les choses qui ont récemment été abordées, nous pouvons mentionner les factions et trois villes , au cœur de l'histoire. La sortie deest toujours programmée pour le 11 novembre 2022, sur PC et Xbox Series.