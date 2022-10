Starfield : Il sera impossible de tomber en panne d'essence

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a quelques jours,dans une nouvelle vidéo. S'il a notamment évoqué ses inspirations , ou encore le nombre très élevé de dialogues , le directeur du jeu s'est également confié sur le gameplay, qui ne sera pas punitif dans l'espace, tout du moins en ce qui concerne l'essence.Contrairement à d'autres jeux du genre, comme No Man's Sky, qui vous demande du carburant pour décoller avec votre vaisseau et pour voyager à travers la galaxie,. Selon Todd Howard,C'est d'ailleurs un point qui a évolué au fil du temps, puisque ce dernier avoue que « nous avons récemment modifié le système de façon à ce que le carburant de votre vaisseau et le système de propulsion gravitationnelle limitent la distance que vous pouvez parcourir en une seule fois, mais il ne tombe pas en panne sèche ». Cela veut donc dire que vous serez peut-être limité par la distance et devrez faire plusieurs étapes, mais vous ne pourrez jamais tomber en panne.Enfin,, d'autant plus que les productions de Bethesda sont, en général, très prisées des moddeurs, notamment les licences The Elder Scrolls et Fallout.Quoi qu'il arrive, Bethesda et Todd Howard nous donnent rendez-vous durant le premier semestre 2023 pour découvrir Starfield , sur PC et Xbox Series.