Starfield possède quatre fois plus de dialogues que Skyrim

Nous venons de dépasser les 250 000 lignes, ce qui représente beaucoup de dialogues. Mais nous les avons parcourus et l'impact est vraiment là.

est un jeu ambitieux, et nous le savons déjà. Bethesda s'est, semble-t-il, donné les moyens de réussir et le report de quelques mois du RPG spatial confirme que le studio souhaite prendre son temps avant de nous livrer l'expérience. Dans une nouvelle vidéo partagée sur YouTube, Todd Howard, le directeur du jeu, est revenu sur plusieurs points, notamment les différents dialogues.Bethesda souhaite proposer plusieurs chemins à ses joueurs, et donc des choix importants, qui se feront notamment par le biais des dialogues. Ainsi, il faut écrire toutes ces possibilités, et cela semble représenter des montagnes de lignes. À la fin de la vidéo (3:50),Reste à savoir si les différences entre les pistes choisies en cours de partie vont avoir un réel impact sur l'histoire et l'aventure que nous allons vivre. Bien évidemment, Todd Howard estime que ce sera le cas.Dans la vidéo, nous voyons également comment certains dialogues vont fonctionner, avec des points de persuasion, lesquels permettent ensuite de débloquer de nouveaux choix et donc de nouveaux chemins pour l'histoire.Nous aurons l'occasion de découvrir cela en 2023, durant le premier semestre. Aucune date de sortie plus précise n'a pour le moment été partagée pour Starfield.