Starfield humilié par un seul joueur qui corrige son plus grand défaut

Depuis son lancement, Starfield souffre de ses nombreux écrans de chargement. Aujourd'hui, un moddeur s'apprête à révolutionner le RPG de Bethesda en intégrant des atterrissages planétaires fluides et sans interruption. Une prouesse technique qui rapproche enfin le titre de l'expérience offerte par No Man's Sky.

L'une des critiques majeures adressées à Starfield lors de sa sortie concernait son manque flagrant de fluidité dans l'exploration spatiale. Contrairement à des références du genre, les joueurs devaient se contenter de sélectionner une zone d'atterrissage et de subir un écran de chargement pour atteindre la surface d'une planète. Cette limitation technique, souvent jugée frustrante, est sur le point de disparaître grâce au travail acharné d'un passionné.

Une transition parfaite de l'espace à la surface

Le moddeur connu sous le nom de Frederik Wessberg a récemment dévoilé une vidéo de son projet intitulé « Seamless Landings ». Après environ six mois de développement, le résultat est tout simplement époustouflant. Son mod permet aux vaisseaux de passer du vide spatial à la surface d'une planète sans la moindre coupure.

J'ai travaillé sur ce projet pendant environ la moitié d'une année, et cela commence enfin à sembler suffisamment prêt pour que je vous le montre. J'apporte des atterrissages fluides sur les planètes et les lunes sans aucun écran de chargement dans Starfield.

Cette transition transparente fonctionne aussi bien en pilotage manuel qu'en mode pilote automatique. Les joueurs pourront même se poser sur des étendues d'eau, une fonctionnalité absente du jeu de base.

Un défi technique inattendu

La création de ce mod ne s'est pas faite sans heurts. Frederik Wessberg pensait initialement se lancer dans un petit projet amusant, mais il a rapidement réalisé que le rendu planétaire depuis l'espace dans la version originale de Starfield était extrêmement limité. Les planètes n'étaient représentées que par de simples textures plates, accompagnées de quelques couches de nuages mouvants.

J'ai dû réimplémenter complètement le rendu des planètes de Starfield dans l'espace en 3D. Heureusement, Starfield est en fait incroyablement précis physiquement, et à bien des égards un véritable simulateur spatial, il ne le révèle simplement jamais au joueur.

Pour contourner ces obstacles, le créateur a intégré des nuages volumétriques en trois dimensions, influencés par les données climatiques et les systèmes météorologiques du jeu. Lors de la descente, les pilotes traverseront des orages, observeront des aurores boréales près des pôles et verront la lumière des villes briller à la surface. Les effets de rentrée atmosphérique laisseront même une couche de cendres sur la coque du vaisseau.















Une comparaison inévitable avec la concurrence

Cette avancée technique majeure nous fait logiquement penser à No Man's Sky, souvent considéré comme le summum de l'exploration spatiale en monde ouvert. Alors que le jeu de Hello Games maintient une base solide de joueurs en multipliant les mises à jour, Starfield peine à conserver son public, et la licence pourrait même finalement être abandonnée.

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Ce mod, qui sera disponible gratuitement sur Nexus Mods d'ici peu, pourrait bien être l'étincelle nécessaire pour relancer l'intérêt autour du RPG de Bethesda et offrir aux explorateurs l'immersion qu'ils attendaient depuis le premier jour.

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