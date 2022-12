Starfield : Des informations sur les planètes et les systèmes stellaires

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est supposé arriver durant le premier semestre de l'année 2023, et depuis sa large présentation durant l'été, peu d'informations ont été partagées à son sujet, si ce n'est de temps à autre, par Bethesda. Cela signifie donc que nous avons encore de nombreuses choses à apprendre du RPG, bien qu'une partie sera tenue secrète jusqu'à son lancement, pour l'effet de surprise.Toutefois, à l'occasion d'un long entretien avec Lex Fridman, Todd Howard, directeur du jeu notamment,. Notamment les systèmes stellaires, qui ne pourront pas être explorés n'importe comment. RPG oblige,s, au risque de ne tomber que sur des ennemis trop puissants ou des quêtes difficilement réalisables.Cette information va de pair avec le fait que, ce que nous savions déjà, mais certains seront plus ou moins nocifs. Tod Howard explique que(ou équipée avec divers items) pour ne pas subir de dégâts, comme une température trop haute ou trop basse, la toxicité de l'air ou la présence de gaz, à la manière de No Man's Sky Pour le reste, il a une nouvelle fois été confirmé que la panne de carburant en plein voyage spatial ne sera pas possible , pour ne pas bloquer le plaisir des joueurs. Néanmoins, il sera nécessaire d'avoir du carburant, pour décoller et entamer votre voyage.La sortie den'est toujours pas fixée, mais le titre arrivera sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.