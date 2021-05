Starfield : De vieilles images en fuite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

se fait attendre par de nombreux joueurs et Bethesda n'a toujours rien montré depuis son annonce, en juin 2018, si ce n'est le partage de quelques informations, confirmant par exemple l'absence de multijoueur . Une première série d'images avait d'ailleurs fuité en 2020, provenant d'un build de 2018 , chose qui semble s'être répétée, comme l'avance un utilisateur de Twitter, qui a publié plusieurs images qui seraient issues, encore une fois, d'une version dede 2018.Bien que la source de cette fuite ne soit pas spécialement connue, Skullzi, insider et particulièrement lié à Bethesda, explique que ces screenshots sont « vrais », tout en précisant que. Qui plus est, il semblerait que nous nous dirigions bien vers une présentation plus poussée de Starfield à l'E3 2021, bien que Bethesda puisse nous surprendre, encore une fois.Finalement, pour finir avec les derniers bruits de couloir concernant la nouvelle licence, Jeff Grubb , journaliste pour Venturebeat et bien informé sur les coulisses de certaines productions, explique que, mais le nouvel objectif des développeurs serait de le lancer durant le premier trimestre de l'année 2022. Il pourrait d'ailleurs être exclusif aux PC et consoles Microsoft.