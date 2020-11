Starfield : Nouvelles informations, confirmant l'absence de multijoueur et la grandeur du projet

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En juin 2018 Bethesda avait annoncé lors de l'E3 deux nouveaux jeux, avec The Elder Scrolls VI et, qui sont depuis restés silencieux. Le studio ne souhaite pas encore en divulguer trop, pour garder la surprise et surtout éviter d'éventuelles désillusions de la part des joueurs si certaines choses ne sont finalement pas disponibles, puisque les deux jeux sont encore en cours de développement.Cependant, Todd Howard nous en a dit légèrement plus lors du Develop:Brighton Digital 2020 , même si aucune image n'a été partagée. Comme nous le savions déjà , grâce au nouveau moteur,et Bethesda espère que les joueurs seront aussi ravis que les développeurs lorsqu'ils pourront voir le résultat.Malheureusement, il semblerait que nous ne sommes pas près d'avoir une bande-annonce digne de ce nom,, mais plutôt d'attendre le bon moment, pour une campagne marketing plus qualitative. Selon lui, cela prendra « un certain temps » avant de voir Starfield arriver, d'autant plus que la crise sanitaire peut entraver son développement. Finalement, Todd Howard explique que. Bethesda Games Studio Dallas, Maryland et Montréal sont notamment en charge de son développement.Le producteur exécutif de Bethesda confirme par la même occasion que