Starfield 2.0 : Todd Howard brise les espoirs de refonte façon Cyberpunk 2077



le 19 février 2026 à 11h15 Publié par Corentin Rimbert le 19 février 2026 à 11h15

Todd Howard brise le silence concernant l'avenir de Starfield. Alors que les joueurs espéraient une refonte majeure à la manière de Cyberpunk 2077, le directeur de Bethesda met les choses au clair, il n'y aura pas de version 2.0 pour sauver le RPG spatial.