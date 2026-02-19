Starfield 2.0 : Todd Howard brise les espoirs de refonte façon Cyberpunk 2077

Todd Howard brise le silence concernant l'avenir de Starfield. Alors que les joueurs espéraient une refonte majeure à la manière de Cyberpunk 2077, le directeur de Bethesda met les choses au clair, il n'y aura pas de version 2.0 pour sauver le RPG spatial.
L'espoir fait vivre, mais il peut aussi mener à de grandes désillusions. Depuis des mois, une partie de la communauté des joueurs se raccrochait à l'idée d'un « Starfield 2.0 »
, une refonte majeure capable de transfigurer le RPG de science-fiction de Bethesda, à l'image du travail titanesque réalisé par CD Projekt Red sur Cyberpunk 2077
. Les rumeurs allaient bon train, alimentées par des présentations à huis clos fin 2025. Pourtant, il est temps de revoir vos attentes à la baisse. Dans une interview accordée à Kinda Funny
, Todd Howard a tenu à remettre les pendules à l'heure avec une franchise désarmante
.
Une douche froide pour les détracteurs
Le message est clair de la part du développeur, si vous n'avez pas aimé l'expérience initiale, ce qui arrive ne vous fera pas changer d'avis
. Todd Howard explique que la prochaine mise à jour de Starfield n'a pas vocation à transformer l'identité du jeu
, mais à enrichir l'expérience pour ceux qui y sont déjà attachés.
Ce n'est pas Starfield 2.0. J'ai vu passer ce terme. Pour gérer les attentes, je pense que c'est le genre de chose où, si vous aimez Starfield, nous pensons que vous allez aimer ceci. Ce sont des mises à jour et des choses qui changent le jeu, pas de manière isolée, mais de façon un peu méta, en utilisant l'espace et les éléments d'une manière que nous n'avions pas encore faite.
Cette déclaration risque de frustrer ceux qui trouvaient le jeu ennuyeux ou mal rythmé. Là où Cyberpunk 2077 a su corriger ses bugs pour révéler un jeu phénoménal, Starfield souffre d'une réputation de médiocrité structurelle qui semble désormais gravée dans le marbre
. Le directeur créatif ne s'en cache pas en expliquant que si « Starfield est quelque chose qui n'a pas accroché avec vous immédiatement, ou si vous avez décroché ou trouvé cela ennuyeux par endroits, je ne pense pas que cela va changer fondamentalement la donne
».
Malgré ce constat amer pour les sceptiques, le studio ne compte pas abandonner son bébé
. Maintenant que la promotion autour de Fallout est passée, Bethesda s'apprête à communiquer « très bientôt
» sur l'avenir de son épopée spatiale.
Nous entrons dans une phase où nous sommes prêts à parler de Starfield, à le montrer de la bonne manière et à dévoiler ce qui arrive pour le jeu. Nous avons fait beaucoup de travail que nous aimons beaucoup.
Todd Howard a également précisé que cette fameuse mise à jour, bien qu'elle ne soit pas une refonte totale, ne marquera pas la fin du support pour le jeu
. D'autres contenus sont prévus sur la durée. Reste à savoir si cela suffira à faire revenir une partie des joueurs, puisque Starfield est dans le dur à ce niveau , sur Steam, il y a actuellement quatre fois plus de joueurs sur Fallout: New Vegas, un titre vieux de 16 ans, que sur Starfield...
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