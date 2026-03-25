Bethesda (Starfield) veut rassurer les joueurs en développant des mises à jour à partir de leurs retours

La mise à jour « The Free Lanes » de Starfield sera lancée dans quelques jours à peine. Mais si elle veut tenter de convaincre les joueurs avec quelques nouveautés, les équipes ont conscience que se baser sur les avis des joueurs est important pour le futur contenu.
Le printemps démarre sur les chapeaux de roues pour Starfield
. Le 7 avril 2026 sera marqué par le lancement simultané de la version PS5 du titre, les débuts du DLC payant « Terran Armada » et l'arrivée de la mise à jour gratuite « The Free Lanes »
.
Cette dernière ajoute quelques éléments aux titres comme un mode New Game+, de nouveaux points d'intérêt à explorer, des éléments de customisation et une réduction des temps de chargement.
Cependant, les joueurs de Starfield sont nombreux à penser que Bethesda ne prend pas en compte leurs retours en vue d'améliorer le titre. Récemment interrogés par GamesRadar
, les développeurs ont évoqué ce point et donné quelques précisions sur la création des futures mises à jour du titre.
Emil Pagliarulo « toujours impressionné par la différence entre Starfield aujourd'hui et sa version originale »
Emil Pagliarulo, directeur de la conception chez Bethesda, explique que « plus nous jouons, plus nous voyons ce qui plaît aux joueurs et ce qui ne leur plaît pas, et quand nos idées rejoignent leurs retours, ce qui conforte nos convictions.
».
La première année, nous publiions une mise à jour toutes les six à huit semaines, en corrigeant tous ces petits détails. Mais toutes ces petites améliorations ont un impact considérable et significatif pour ceux qui attendaient une nouveauté précise.
Pour illustrer ses propos, il prend l'exemple de l'exploration.
Parmi les nombreux retours des joueurs, l'idée de sortir des sentiers battus revenait régulièrement dans les avis partagés. En se basant sur ce point, les équipes de Starfield ont donc concentré leurs efforts sur la diversification des points d'intérêt et l'ajout de nouveaux détails captivants dans les donjons.
Des mises à jour moins fréquentes mais qui prennent en compte les retours de la communauté
Lors du même échange, le producteur créatif Tim Lamb a expliqué que le rythme des mises à jour de Starfield avait ralenti depuis le lancement du jeu. Cependant, cela a permis aux équipes de regrouper les correctifs et d'imaginer des ajouts plus massifs,
à l'image de « The Free Lanes ». À l'avenir, Bethesda souhaite prendre davantage en compte l'avis des joueurs, même si les retours peuvent être très nombreux.
En interne, une réunion est organisée chaque semaine pour analyser les discussions de la communauté
et étudier tous les avis partagés sur les différents canaux. Il précise que « Nous vérifions donc régulièrement les points en suspens et recherchons les éléments qui atteignent un seuil critique nécessitant une intervention
. »
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