Bethesda (Starfield) veut rassurer les joueurs en développant des mises à jour à partir de leurs retours



le 25 mars 2026 à 14h05 Publié par Justine Manchuelle le 25 mars 2026 à 14h05

La mise à jour « The Free Lanes » de Starfield sera lancée dans quelques jours à peine. Mais si elle veut tenter de convaincre les joueurs avec quelques nouveautés, les équipes ont conscience que se baser sur les avis des joueurs est important pour le futur contenu.