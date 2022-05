Stardew Valley : Tamis, comment obtenir l'outil ?

Stardew Valley, obtenir le tamis

Comment débloquer le tamis ?

Compléter le Paquet Aquarium , en rapportant tous les items demandés.

, en rapportant tous les items demandés. Acheter « Orpaillage » via le Formulaire de développement communauté de Joja.

via le Formulaire de développement communauté de Joja. Acheter le tamis à la Poisonnerie contre 2 500 po.

Le tamis, à quoi ça sert ?

Afin d'accomplir les différentes tâches demandées dans Stardew Valley, les joueurs et les joueuses devront s'équiper de divers outils. Parmi ceux-là, nous pouvons compter sur le tamis. Ainsi, sans plus tarder,Afin d'obtenir le tamis, il convient d'avoir effectué certaines actions au préalable. En effet, il faut au préalable, situé près de la Mine, dans les Montagnes de la zone de départ.Pour ce faire,. Ceci dépend du choix que vous avez fait au début de votre aventure, notamment entre les Junimos et le Marché Joja. Néanmoins, afin de retirer le Rocher Scintillant, il faut effectuer l'une des actions suivantes :Une fois que vous avez accompli l'une de ces requêtes, attendez le lendemain et allez dans la région des Montagnes. Cela déclenchera une cinématique avec le PNJ Willy qui vous parlera du fameux rocher. C'est alors qu'il vous remettraEn utilisant le tamis,dans différentes zones aquatiques, telles que les rivières, les étangs ou bien les lacs. Parmi la liste des minerais qu'il est possible de trouver grâce à cet outil, nous pouvons citer pêle-mêle : Diamant, Rubis, Charbon, Améthyste, Émeraude, etc.Ainsi, vous l'aurez compris, le tamis est relativement intéressant à avoir et pourrait vous aider si vous avez besoin de minerais.