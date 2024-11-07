Stardew Valley : Son développeur enfin terminé le jeu à 100 %, en validant le dernier succès

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 novembre 2024 à 17h59
Même si ConcernedApe a développé Stardew Valley, il peut lui aussi éprouver des difficultés à valider les objectifs Steam les plus techniques.
Stardew Valley : Son développeur enfin terminé le jeu à 100 %, en validant le dernier succès
Si vous jouez à la version Steam de Stardew Valley, il existe 49 succès différents à accomplir pour terminer le jeu à 100 %. Certains d'entre eux sont faciles à réaliser comme « Pêcheur » qui vous demande d'attraper 10 poissons différents. Mais d'autres peuvent mettre la détermination et les nerfs des fermiers à rude épreuve. D'ailleurs, ConcernedApe n'échappe pas à cette règle. Le créateur de Stardew Valley est un joueur comme les autres quand il s'agit de valider ces objectifs bonus. Mais 8 ans après la sortie de son œuvre, il a validé l'ultime objectif

Un succès Steam validé par très peu de joueurs de Stardew Valley

Dans une publication partagée sur X/Twitter le 25 octobre 2024, ConcernedApe a partagé sa barre de progression des succès Steam, validée à 100 %. Mais juste en dessous de celle-ci, il est possible de voir quel a été le dernier objectif validé, à savoir « Le défi de Fector ». Si vous consultez la page des succès de Stardew Valley sur Steam, vous constaterez qu'il s'agit d'un tour de force qui n'a été accompli que par 1,2 % de la communauté


Pour le valider, vous devez terminer le mini-jeu Aventures du Roi de la Prairie sans mourir une seule fois. La borne d'arcade de style Shoot'em up est accessible dans le Saloon du Fruit étoilé, et si son créateur a peiné à gagner, il y a de fortes chances pour que de nombreux fermiers soient battus par la machine.

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Néanmoins, ce n'est pas le succès Steam le plus difficile à accomplir. Cet honneur revient à « Perfection », un objectif vous demandant d'atteindre le sommet. Or, cette région du monde qui n'est pas indiquée sur la carte du monde n'est accessible qu'après avoir atteint un score de perfection de 100 %. Faites-vous partie des valeureux ayant accompli ces deux missions ou sont-elles sur votre liste ? N'hésitez pas à nous partager votre expérience dans les commentaires.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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