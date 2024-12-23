Stardew Valley se dote, à la surprise générale, d'une nouvelle mise à jour avant les fêtes

ConcernedApe a, récemment, déployé une toute nouvelle mise à jour, soit la 1.6.15, sur son jeu à succès, Stardew Valley.

Patch notes de la mise à jour 1.6.15 de Stardew Valley Modifications d'équilibrage Les étangs de poissons légendaires produisent désormais des œufs beaucoup plus souvent et ont une valeur quotidienne moyenne plus élevée. Changements de qualité de vie Optimisations des performances.

Ajout du bouton « Junimo bundle » aux interfaces des réfrigérateurs et mini-réfrigérateurs.

Correction d'un problème lié aux débris qui pouvaient se répandre sous les cultures géantes.

Correction du filtrage des mauvais/gros mots ajouté à certaines boîtes de texte supplémentaires via la version 1.6. Les mots sont à présent filtrés uniquement sur les plateformes qui le requièrent, comme prévu à l'origine. Corrections liées au gameplay Correction liée au fait que la boutique de Krobus était inaccessible le vendredi pour les joueurs japonais.

Correction liée à certains succès qui ne se débloquaient pas rétroactivement dans certains cas.

Correction de certaines choses moins aléatoires que prévu.

Correction d'un problème lié à la corruption de données en cas de nouvelle partie.

Correction d'un problème lié à certains items dans les objets « Lost & Found » qui ne pouvaient pas être récupérés correctement.

Correction d'un crash lors de la collecte de paniers à crabes vides.

Correction d'un crash lorsque les animaux de la ferme se retrouvaient à plusieurs endroits.

Correction d'un crash lors de l'échec de la lecture, de la reprise, de la pause et de l'arrêt des effets sonores.

Correction d'un crash dans le menu du raton laveur, lié à la présence d'un item aromatisé dans l'inventaire.

Correction d'un crash lié à la boutique.

Correction d'un crash rare lié au mini-jeu de Jack.

Correction d'un problème de chargement des sauvegardes pré-1.6.

Correction d'un problème lié à la perte de l'outil sélectionné lors de l'obtention d'un stardrop. Corrections liées au multijoueur Correction liée à certains courriers qui étaient renvoyés aux fermiers tous les jours.

Correction quant à l'impossibilité de rejoindre un serveur dont le code d'invitation contient un gros mot.

Correction d'un problème lié aux niveaux de mines de l'hôte, qui pouvaient être gelés dans le temps.

Correction d'un crash dans la version WeGame.

Correction d'un crash lié au fait que le fermier pouvait s'évanouir en se déplaçant d'un endroit à un autre.

Correction de '/unlinkPlayer' et d'autres commandes de chat multijoueur, qui utilisaient parfois le premier joueur au lieu de celui prévu.

Correction liée au défilement du menu coopération, qui n'était pas réinitialisé en cas de changement d'onglet. Corrections liées au texte et à la localisation Améliorations des traductions en hongrois, japonais et russe.

Correction quant à la description de la cisaille.

Correction de certains éléments d'informations dans l'onglet collection, et ce, dans certaines langues.

Correction liée au message de début de construction de Robin, qui pouvait afficher le nom général du bâtiment de manière incohérente.

Correction de quelques dialogues traduits avec des commandes de dialogue incorrectes. Corrections liées aux cosmétiques Correction liée à la main d'Alex dans l'un de ses portraits.

Correction liée aux papillons engendrés par la statue de bénédiction. Changements en ce qui concerne les mods Amélioration quant au support pour les réfrigérateurs de plus grande capacité.

Correction liée aux bâtiments dont le visuel ne correspondait pas avec la saison.

Correction liée aux portes d'intérieur qui ne fonctionnaient pas en cas de présence dans leur emplacement.

Ajout de journaux afin de suivre le temps de chargement du jeu.

Très régulièrement, Eric Barone (alias « ConcernedApe ») déploie des mises à jour plus ou moins importantes sur. D'ailleurs, il y a très peu de temps,. Il s'agit, pour être plus précis, de, qui devrait se rendre prochainement disponible sur consoles.Comme vous vous en doutez,à proprement parler. En revanche,, notamment en ce qui concerne la dimension multijoueur, la localisation ou encore les cosmétiques.Mais, si vous souhaitez en savoir plus, voici