Stardew Valley se dote, à la surprise générale, d'une nouvelle mise à jour avant les fêtes

ConcernedApe a, récemment, déployé une toute nouvelle mise à jour, soit la 1.6.15, sur son jeu à succès, Stardew Valley.
Très régulièrement, Eric Barone (alias « ConcernedApe ») déploie des mises à jour plus ou moins importantes sur Stardew Valley
. D'ailleurs, il y a très peu de temps, un nouveau patch, à destination de la version PC, iOS et Android dudit jeu de simulation, est arrivé
. Il s'agit, pour être plus précis, de la mise à jour 1.6.15
, qui devrait se rendre prochainement disponible sur consoles.
Comme vous vous en doutez, ce nouveau patch n'apporte pas de nouveautés
à proprement parler. En revanche, cette mise à jour corrige plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs et améliore certains aspects du jeu
, notamment en ce qui concerne la dimension multijoueur, la localisation ou encore les cosmétiques.
Mais, si vous souhaitez en savoir plus, voici le patch notes en français de la mise à jour 1.6.15, déployée le 20 décembre 2024, de Stardew Valley
.
Patch notes de la mise à jour 1.6.15 de Stardew Valley
Modifications d'équilibrage
- Les étangs de poissons légendaires produisent désormais des œufs beaucoup plus souvent et ont une valeur quotidienne moyenne plus élevée.
Changements de qualité de vie
- Optimisations des performances.
- Ajout du bouton « Junimo bundle » aux interfaces des réfrigérateurs et mini-réfrigérateurs.
- Correction d'un problème lié aux débris qui pouvaient se répandre sous les cultures géantes.
- Correction du filtrage des mauvais/gros mots ajouté à certaines boîtes de texte supplémentaires via la version 1.6. Les mots sont à présent filtrés uniquement sur les plateformes qui le requièrent, comme prévu à l'origine.
Corrections liées au gameplay
- Correction liée au fait que la boutique de Krobus était inaccessible le vendredi pour les joueurs japonais.
- Correction liée à certains succès qui ne se débloquaient pas rétroactivement dans certains cas.
- Correction de certaines choses moins aléatoires que prévu.
- Correction d'un problème lié à la corruption de données en cas de nouvelle partie.
- Correction d'un problème lié à certains items dans les objets « Lost & Found » qui ne pouvaient pas être récupérés correctement.
- Correction d'un crash lors de la collecte de paniers à crabes vides.
- Correction d'un crash lorsque les animaux de la ferme se retrouvaient à plusieurs endroits.
- Correction d'un crash lors de l'échec de la lecture, de la reprise, de la pause et de l'arrêt des effets sonores.
- Correction d'un crash dans le menu du raton laveur, lié à la présence d'un item aromatisé dans l'inventaire.
- Correction d'un crash lié à la boutique.
- Correction d'un crash rare lié au mini-jeu de Jack.
- Correction d'un problème de chargement des sauvegardes pré-1.6.
- Correction d'un problème lié à la perte de l'outil sélectionné lors de l'obtention d'un stardrop.
Corrections liées au multijoueur
- Correction liée à certains courriers qui étaient renvoyés aux fermiers tous les jours.
- Correction quant à l'impossibilité de rejoindre un serveur dont le code d'invitation contient un gros mot.
- Correction d'un problème lié aux niveaux de mines de l'hôte, qui pouvaient être gelés dans le temps.
- Correction d'un crash dans la version WeGame.
- Correction d'un crash lié au fait que le fermier pouvait s'évanouir en se déplaçant d'un endroit à un autre.
- Correction de '/unlinkPlayer' et d'autres commandes de chat multijoueur, qui utilisaient parfois le premier joueur au lieu de celui prévu.
- Correction liée au défilement du menu coopération, qui n'était pas réinitialisé en cas de changement d'onglet.
Corrections liées au texte et à la localisation
- Améliorations des traductions en hongrois, japonais et russe.
- Correction quant à la description de la cisaille.
- Correction de certains éléments d'informations dans l'onglet collection, et ce, dans certaines langues.
- Correction liée au message de début de construction de Robin, qui pouvait afficher le nom général du bâtiment de manière incohérente.
- Correction de quelques dialogues traduits avec des commandes de dialogue incorrectes.
Corrections liées aux cosmétiques
- Correction liée à la main d'Alex dans l'un de ses portraits.
- Correction liée aux papillons engendrés par la statue de bénédiction.
Changements en ce qui concerne les mods
- Amélioration quant au support pour les réfrigérateurs de plus grande capacité.
- Correction liée aux bâtiments dont le visuel ne correspondait pas avec la saison.
- Correction liée aux portes d'intérieur qui ne fonctionnaient pas en cas de présence dans leur emplacement.
- Ajout de journaux afin de suivre le temps de chargement du jeu.
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