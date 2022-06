Stardew Valley : Où trouver le short du maire ?

Trouver le short du maire sur Stardew Valley

Sur, les joueurs et les joueuses ont de quoi s'occuper. En plus de devoir construire leur ferme, l'améliorer, la faire prospérer ou encore explorer des mines et se lier d'amitié avec les PNJ, l'aventure d'Éric Barone inclut également des quêtes à accomplir.Dans ce sens, le maire Lewis vous demandera, au début de votre aventure, de l'aider à retrouver un item bien précis. Dans ce guide,Tout au long de l'aventure, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de réaliser plusieurs et diverses quêtes. L'une d'entre elles est liée au maire Lewis : il vous faut retrouver. Ce dernier ne sait plus où il l'a perdu.Rassurez-vous, il n'y a pas besoin de parcourir une centaine de kilomètres pour le trouver, carest au, et plus précisément dans la chambre de cette dernière. En effet, là-bas, vous pourrez apercevoir un short violet, posé au sol (image ci-dessous). Malheureusement, à ce stade, vous ne pouvez probablement pas entrer dans la chambre.Afin d'avoir accès à ladite pièce et récupérer, il convient de lier. Pour être plus précis, il faut atteindreavec cette dernière. Pour ce faire, il vous suffit de lui parler assez régulièrement. Le mieux étant de lui rendre visite tous les jours. Par ailleurs, vous pouvez lui offrir divers cadeaux. Marnie aime, tout particulièrement, recevoir du Quartz, des Diamants ou même un Gâteau Rose.Dans tous les cas, dès que vous avez atteint les deux cœurs d'amitié avec Marine, vous aurez accès à la chambre et vous pourrez récupérer. Dès lors, il vous suffit d'aller lui rendre. Vous aurez alors terminé ladite quête liée au maire Lewis.Pour rappel,est disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et smartphones (iOS et Android).