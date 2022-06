Stardew Valley : Où et comment trouver le Paquet disparu ?

Où trouver le Paquet disparu dans Stardew Valley ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après avoir aidé les Junimos à rénover le Centre Communautaire, sur, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir un dernier paquet. Nommé « Paquet disparu », celui-ci est à retrouver à un endroit particulier de Pélican Ville. Par ailleurs, il convient d'avoir réalisé certaines actions au préalable. Sans plus tarder,Si la route fut longue et peut-être, parfois, compliquée pour aider les Junimos à rénover le Centre Communautaire, en ramenant tous les items demandés, les joueurs et les joueuses ont une dernière mission. Celle-ci est facultative, mais est tout de même importante. En effet, en trouvant et en terminant le, vous débloquerez le cinéma.Ainsi, pour trouver le dernier paquet des Junimos, il convient, au préalable, d'avoir. Ensuite, il vous faut attendre une certaine cinématique, apparaissant sur votre écran la veille d'un jour de pluie. Durant cette séquence, vous verrez le Marché Joja être frappé par la foudre. Remarquons qu'à tout moment, vous pouvez vérifier les prévisions météorologiques, pour le lendemain, via la télévision disponible dans votre maison.Après avoir visionné ladite cinématique, vous pouvez rentrer dans le, qui a fait faillite.. Notons tout de même que les items demandés, via ce dernier paquet, sont assez rares et les trouver pourra vous donner du fil à retordre, en fonction de votre progression sur. Néanmoins, vous avez trouvé leet il ne vous reste plutôt qu'à collecter toutes les ressources exigées.Pour rappel,est disponible sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et smartphones (iOS et Android). Le développeur du titre, Éric Barone, travaille actuellement sur un nouveau projet vidéoludique, portant le nom «».