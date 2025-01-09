Stardew Valley : Les étoiles sur le tableau des quêtes, que signifient-elles ?

Le tableau d'affichage des quêtes, sur Stardew Valley, dispose d'un système avec des étoiles. Nous vous expliquons quelle est leur signification et leur utilité.

Les étoiles sur le tableau des quêtes de Stardew Valley, leur signification et utilité

Sur, les joueurs et les joueuses ont la possibilité d'accepter des quêtes afin d'aider les habitants/PNJ et ainsi glaner des récompenses, et ce, en interagissant avec le tableau d'affichage, situé à gauche du magasin général de Pierre. Celui-ci dispose, depuis l'arrivée de la mise à jour 1.6, d'Dans ce qui suit, nous vous expliquonsAu cours de votre partie sur, et si vous vous rendez près du magasin général de Pierre et que vous interagissez avec le tableau des quêtes, vous aurez, effectivement, la possibilité d'accepter une mission/tâche mais surtout d'apercevoir un compteur, constitué de trois étoiles au total, sur la partie haute et gauche (comme sur l'image ci-dessous).Sur. Comprenez par là qu'en terminant une quête prise sur ledit tableau, vous verrez, par la suite, une étoile s'afficher. En complétant trois quêtes, vous apercevrez trois étoiles et obtiendrez une récompense : un ticket gagnant. Précisons que le compteur du tableau des quêtes se réinitialise, une fois les trois étoiles atteintes.Les tickets gagnants, qui font office de monnaie sur, sont relativement importants, et ce, pour une raison très précise. Il est possible d'échanger un ticket gagnant contre une récompense, en interagissant avec la machine à prix, qui est placée dans la maison de Lewis, soit le Manoir du maire. De notre côté, en insérant un ticket gagnant, nous avons ainsi pu récupérer des graines de carotte. Bien évidemment, d'autres items peuvent être obtenus via la machine à prix, et donc les tickets gagnants, surComme vous l'aurez compris, il est, de ce fait, relativement intéressant de se pencher sur les, et d'accomplir les tâches proposées pour obtenir des tickets gagnants, et donc récompenses.