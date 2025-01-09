Stardew Valley : Les étoiles sur le tableau des quêtes, que signifient-elles ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 janvier 2025 à 16h24
Le tableau d'affichage des quêtes, sur Stardew Valley, dispose d'un système avec des étoiles. Nous vous expliquons quelle est leur signification et leur utilité.
Stardew Valley : Les étoiles sur le tableau des quêtes, que signifient-elles ?
Sur Stardew Valley, les joueurs et les joueuses ont la possibilité d'accepter des quêtes afin d'aider les habitants/PNJ et ainsi glaner des récompenses, et ce, en interagissant avec le tableau d'affichage, situé à gauche du magasin général de Pierre. Celui-ci dispose, depuis l'arrivée de la mise à jour 1.6, d'un compteur composé de trois étoiles.

Dans ce qui suit, nous vous expliquons à quoi servent et quelle est la signification des trois étoiles présentes sur le tableau d'affichage des quêtes, sur Stardew Valley.

Les étoiles sur le tableau des quêtes de Stardew Valley, leur signification et utilité

Au cours de votre partie sur Stardew Valley, et si vous vous rendez près du magasin général de Pierre et que vous interagissez avec le tableau des quêtes, vous aurez, effectivement, la possibilité d'accepter une mission/tâche mais surtout d'apercevoir un compteur, constitué de trois étoiles au total, sur la partie haute et gauche (comme sur l'image ci-dessous).

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Sur Stardew Valley, ces étoiles symbolisent l'accomplissement des quêtes acceptées. Comprenez par là qu'en terminant une quête prise sur ledit tableau, vous verrez, par la suite, une étoile s'afficher. En complétant trois quêtes, vous apercevrez trois étoiles et obtiendrez une récompense : un ticket gagnant. Précisons que le compteur du tableau des quêtes se réinitialise, une fois les trois étoiles atteintes.

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Les tickets gagnants, qui font office de monnaie sur Stardew Valley, sont relativement importants, et ce, pour une raison très précise. Il est possible d'échanger un ticket gagnant contre une récompense, en interagissant avec la machine à prix, qui est placée dans la maison de Lewis, soit le Manoir du maire. De notre côté, en insérant un ticket gagnant, nous avons ainsi pu récupérer des graines de carotte. Bien évidemment, d'autres items peuvent être obtenus via la machine à prix, et donc les tickets gagnants, sur Stardew Valley.

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Comme vous l'aurez compris, il est, de ce fait, relativement intéressant de se pencher sur les étoiles du tableau d'affichage des quêtes sur Stardew Valley, et d'accomplir les tâches proposées pour obtenir des tickets gagnants, et donc récompenses.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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