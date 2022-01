Stardew Valley : Le mod Farmtronics gère votre ferme à votre place

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Initialement sorti en 2016,est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et smartphones (iOS et Android). Développé par Éric Barone, le titre invite les joueurs et les joueuses à gérer une ferme de A à Z en faisant pousser des cultures, en pêchant, en explorant les mines et même en se liant d'amitié avec les habitants de Pélican Ville, entre autres. Complet, Stardew Valley promet de très nombreuses heures de jeu, dont plusieurs seront attribuées à des tâches parfois fastidieuses.Développé par JoeStrout et EnbyMonkey, le mod Farmtronics est actuellement disponible sur PC : utiliser des outils, arroser les cultures, etc. Véritable substitut de l'Homme, il s'agit d'un ouvrier agricole cybernétique qui vous fera gagner un temps considérable et vous permettra d'entreprendre d'autres activités, pendant qu'il s'occupera des tâches quotidiennes., attribuée par l'ordinateur Farmtronics disponible sur votre téléviseur.Par ailleurs, le robot et l'ordinateur répondent à un programme, que le joueur est lui-même amené à taper au clavier, grâce au langage de codage, MiniScript . Pour autant, ne prenez pas peur, apprendre ce langage est relativement simple et le mod livre un wiki sur le sujet. Les créateurs de Farmtronics donnent régulièrement des informations quant aux ajouts intégrés à leur mod, sur leur site GitHub Afin de profiter de ce mod, il est impératif de télécharger la version SMAPI de Stardew Valley. Ceci créera un nouveau dossier dans les fichiers du jeu, du nom de « mod SMAPI ». Vous pourrez alors y glisser les différents mods que vous aurez téléchargé. Néanmoins, au préalable, il faut tout de même avoir acheté ou être en possession du jeu Stardew Valley.