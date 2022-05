Stardew Valley : La maison de ferme, comment l'améliorer et l'agrandir ?

La maison de ferme, astuces pour l'améliorer et l'agrandir

Comment agrandir sa maison ?

Les améliorations de la maison de ferme

Première amélioration Coût : 10 000 po et 450 Bois. Ajout : Cuisine.



Deuxième amélioration Coût 50 000 po et 150 Bois dur. Ajout : Une pièce vide et une garderie (avec un berceau et deux lits).



Troisième amélioration Coût : 100 000 po. Ajout : Cellier (avec des fûts).



