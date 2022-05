Stardew Valley est-il cross-save ?

Stardew Valley, le cross-save disponible ?

Considéré comme l'un des meilleurs jeux dits « wholesome games », Stardew Valley est un titre développé par Éric Baronne. Sorti tout d'abord en 2016 sur PC, le soft s'est rendu disponible, par la suite, sur la plupart des plateformes de jeu. Tant et si bien que Stardew Valley est désormais à retrouver sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et smartphones (iOS et Android).D'ailleurs, de nombreuses personnes avaient, au préalable, débuté l'aventure sur une plateforme bien spécifique et aimeraient, désormais, la continuer sur une autre machine.Avant toute chose, rappelons que. Ce qui permet alors de garder sa progression intacte et de ne pas perdre son avancement. Une multitude de jeux supportent le cross-save, à l'image deou encore de, pour ne citer que deux exemples.Mais est-ce le cas de Stardew Valley ?. Le cross-save est seulement rendu possible entre PC et smartphones (iOS et Android). La manipulation peut être assez pénible, car il vous faudra fouiller dans les fichiers du jeu, sur votre ordinateur. Puis brancher votre téléphone à votre PC. En revanche, il est impossible de récupérer ses sauvegardes afin de les importer vers une console PlayStation (hormis la PS Vita) ou Xbox. Ce qui est relativement dommage, en soi.D'ailleurs, Éric Baronne n'a pas communiqué à ce sujet et nous ne savons pas si la fonctionnalité arrivera de façon plus complète et généralisée un jour.Rappelons finalement que le créateur de Stardew Valley travaille actuellement sur son prochain projet vidéoludique, nomméPour rappel,(iOS et Android).