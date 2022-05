Stardew Valley est-il cross-play ?

Stardew Valley, le cross-play disponible ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Stardew Valley, le titre d'Éric Barone n'est plus à présenter tant il a fait et fait encore parler de lui actuellement. Hormis le fait que le titre ne fut développé que par une seule et même personne, Stardew Valley est également l'un des jeux dits « wholesome games » les plus connus. Depuis sa sortie officielle, beaucoup s'en sont inspirés, à l'image de Graveyard Keeper, pour ne citer que cet exemple.Invitant les joueurs et les joueuses à reprendre la ferme familiale et à prospérer, tout en se liant d'amitié avec les personnages de Pélican Ville, Stardew Valley propose aussi bien un mode solo qu'un mode coopératif. Toutefois, celles et ceux qui comptent jouer avec leurs amis se demandent siAvant tout, rappelons que la fonctionnalité du cross-play permet aux joueurs, venant de différentes plateformes de jeu, de profiter d'un titre ensemble. Par exemple,, pour ne citer que cet exemple, propose effectivement du cross-play, car les personnes sévissant sur PC peuvent jouer au battle royale avec les joueurs venant des consoles PlayStation et Microsoft.Pour en revenir à Stardew Valley et à la question du cross-play, sachez que. Par ailleurs, Éric Barone n'a pas communiqué à ce sujet. Bien que de nombreux joueurs et joueuses espèrent que le cross-play sera intégré dans un futur plus ou moins proche, nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet, et ce depuis un moment.Rappelons finalement que le créateur de Stardew Valley, Éric Barone, travaille actuellement sur son prochain projet vidéoludique, nommé, mais nous ne possédons ni fenêtre ni date de sortie concernant ce dernier.Pour rappel,(iOS et Android).