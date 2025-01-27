Stardew Valley : De nouveaux contenus pourraient encore arriver, pendant longtemps

Stardew Valley change du tout au tout avec ce mod
Envie de jouer à Stardew Valley en 3D ou en VR ? C'est possible grâce à un mod.
Je pense qu'un jeu peut avoir trop de contenu. Et je veux que Stardew Valley soit le meilleur jeu possible. Donc, si j'ai l'impression qu'il commence à être submergé de contenu au point de nuire au facteur divertissement du jeu, je m'arrêterai à ce moment-là.Par la suite, Eric Barone a dit : « J'aime créer des choses. Je ne pense pas prendre ma retraite un jour. Je pense qu'il serait amusant de sortir une mise à jour quand j'aurai 90 ans, si je vis aussi longtemps. Espérons-le ». Ainsi, comme vous l'aurez compris, Eric Barone ne compte pas mettre un point final à Stardew Valley, pour le moment, et pourrait encore ajouter de nouveaux contenus sur son jeu de simulation, dans les nombreuses années à venir.
Par ailleurs, je veux faire plus d'un jeu dans ma vie. En comptant le temps de développement, cela fait maintenant plus de 12 ans que je travaille sur Stardew Valley. Mais je ne veux pas dire définitivement que le livre est fermé, parce que je pense que j'aurai toujours envie d'y revenir et peut-être d'y ajouter une ou deux choses. Vous savez, peut-être même que dans 50 ans, j'ajouterai quelque chose.
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