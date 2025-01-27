Stardew Valley : De nouveaux contenus pourraient encore arriver, pendant longtemps

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 janvier 2025 à 17h15
Eric Barone/ConcernedApe s'est, récemment, exprimé au sujet du développement de Stardew Valley, qui pourrait encore continuer pendant des années.
Stardew Valley : De nouveaux contenus pourraient encore arriver, pendant longtemps
Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de simulation Stardew Valley a accueilli de nombreuses mises à jour, déployées par son développeur, Eric Barone (alias ConcernedApe), depuis sa sortie en 2016. D'ailleurs, Eric Barone pourrait encore introduire de nouveaux contenus sur Stardew Valley, et ce, pendant longtemps.

Des ajouts sur Stardew Valley pendant des années ?

Il y a très peu de temps, Eric Barone a été interviewé par les journalistes du site NPR à propos de Stardew Valley, et plus précisément de l'avenir du titre. Le créateur du fameux jeu de simulation a ainsi expliqué qu'il pourrait continuer à travailler sur Stardew Valley pendant encore de longues années. Eric Barone a, notamment, déclaré : 
Je pense qu'un jeu peut avoir trop de contenu. Et je veux que Stardew Valley soit le meilleur jeu possible. Donc, si j'ai l'impression qu'il commence à être submergé de contenu au point de nuire au facteur divertissement du jeu, je m'arrêterai à ce moment-là.

Par ailleurs, je veux faire plus d'un jeu dans ma vie. En comptant le temps de développement, cela fait maintenant plus de 12 ans que je travaille sur Stardew Valley. Mais je ne veux pas dire définitivement que le livre est fermé, parce que je pense que j'aurai toujours envie d'y revenir et peut-être d'y ajouter une ou deux choses. Vous savez, peut-être même que dans 50 ans, j'ajouterai quelque chose.
Par la suite, Eric Barone a dit : « J'aime créer des choses. Je ne pense pas prendre ma retraite un jour. Je pense qu'il serait amusant de sortir une mise à jour quand j'aurai 90 ans, si je vis aussi longtemps. Espérons-le ». Ainsi, comme vous l'aurez compris, Eric Barone ne compte pas mettre un point final à Stardew Valley, pour le moment, et pourrait encore ajouter de nouveaux contenus sur son jeu de simulation, dans les nombreuses années à venir. 
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En guise de conclusion, rappelons que Stardew Valley est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, notamment sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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