Stardew Valley : Comment se marier avec un personnage ?

Comment se marier avec un personnage dans Stardew Valley ?

Durant votre aventure sur Stardew Valley, vous pourrez tout aussi bien vous lier d'amitié avec certains personnages de Pélican Ville, que demander en mariage l'un d'entre eux. Or, pour cela, il convient d'accomplir plusieurs actions. De ce fait, nous vous indiquons la marche à suivre pourAfin de, il convient de réaliser plusieurs actions. Tout d'abord, vérifiez le statut du PNJ de votre choix et assurez-vous qu'il ou qu'elle soit célibataire. Si c'est bien le cas, il convient de vous lier d'amitié avec ce personnage. Par la suite, concentrez-vous sur un point essentiel : améliorer votre niveau d'amitié avec ce même PNJ. Pour cela, vous devrez interagir, régulièrement, avec l'élu(e) de votre cœur, lui rendre des services ou bien lui offrir divers cadeaux. Cela peut prendre un certain temps. L'objectif étant d'atteindre 10 cœurs d'amitié.À partir de ce moment-là, assurez-vous d'avoir effectué, au moins, une amélioration pour votre maison. C'est primordial. Ensuite, offrez un bouquet (achetable chez Pierre) au personnage que vous voulez épouser. Il/elle deviendra alors votre « petit ami » ou « petite amie ».Afin de le/la, il vous faut désormais obtenir un Pendentif de Sirène auprès du Vieux Marin, qui apparaît régulièrement à la plage, hormis durant la saison hivernale. C'est en donnant ce fameux item que vous ferez votre demande auprès de l'élu(e) de votre choix et queUne fois le mariage terminé, le PNJ en question viendra habiter chez vous et vous aidera en effectuant diverses tâches, à la ferme. Notez, également, que le niveau maximal d'amitié/amour avec ledit personnage pourra alors être augmenté jusqu'à atteindre 14 cœurs.Pour rappel,est disponible sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et smartphones (iOS et Android).