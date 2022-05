Stardew Valley : Comment obtenir le cheval ?

Stardew Valley, obtenir un cheval

Construire l'Étable auprès de Robine

10 000 po.

100 bois dur.

5 lingot de fer.

Le cheval dans Stardew Valley

Au cours de votre partie sur Stardew Valley, vous serez amenés à découvrir de nombreux animaux et à construire divers bâtiments utiles. C'est ainsi, par exemple, que vous pourrez élever des poules ou bien que vous débloquerez le cheval. Dans ce nouveau guide,Afin de débloquer le cheval, et donc avoir une mouture vous permettant de vous déplacer plus rapidement, il vous faudra rendre visite à. C'est le PNJ en charge de la Scierie, située dans la Montagne, au nord de Pélican Ville.En interagissant avec elle, elle vous dévoilera plusieurs bâtiments que vous pouvez construire en échange de pièces d'or et de nombreuses ressources. Si vous désirez débloquer le cheval, votre attention devra être focalisée sur l. Notez que pour faire construire l'étable, il vous fautDès que vous aurez acheté ledit bâtiment, Robine vous rejoindra à votre ferme et débutera sa construction. À partir de ce moment-là, il faudra prendre son mal en patience et attendre que Robine ait terminé son oeuvre. Quand ce sera le cas,À propos du cheval, dans Stardew Valley, permettons-nous de vous donner quelques indications supplémentaires. Tout d'abord, sachez que la monture octroie. En revanche, il a besoin de deux cases d'espace, à la verticale, pour se déplacer. Par ailleurs, il est possible deet même de le vêtir d'un chapeau.Finalement, si vous descendez de votre cheval, il vous attendra à l'emplacement exact où vous l'avez quitté. Par contre, si vous le laissez en dehors de votre ferme et que vous allez dormir, il rentrera de lui-même et sera disponible, dès