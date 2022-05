Stardew Valley : Comment débloquer l'Île Gingembre ?

Stardew Valley, Île Gingembre

Réparer le bateau de Willy

200 bois dur pour la coque du bateau.

5 piles pour la borne à tickets.

5 lingots en iridium pour l'ancre en iridium.

Île Gingembre, informations supplémentaires

Le monde deest composé de plusieurs zones qu'il est possible d'explorer à sa guise. Pour certaines d'entre elles, il convient tout de même d'avoir effectué certaines actions au préalable. C'est le cas notamment de l'île Gingembre, qui n'est accessible qu'après un certain temps de jeu, bien que ce soit une région plutôt intéressante.De ce fait, et sans plus tarder, nous vous expliquonsL'Île Gingembre est une région située au sein de l'archipel des Îles de Fern. Or, au début de votre partie, vous vous rendrez très vite compte que vous ne pouvez atteindre cette zone et qu'elle ne figure pas sur votre carte. En effet, comme dit précédemment, il est nécessaire d'avoir effectué une action bien particulière :, le PNJ de la Poissonnerie.Avant tout, il est impératif d'. Cela vous prendre déjà beaucoup de temps. Une fois que vous avez terminé le centre communautaire, Willy vous enverra une lettre., situé dans l'arrière-boutique de la Poissonnerie. Pour cela,Une fois que vous avez rapporté tous ces items, le bateau sera réparé. Dès lors, vous pourrez acheter un ticket, en échange de 1 000 po, pour voyager à l'Île Gingembre. Notez que le trajet retour est gratuit.L'île Gingembre est, sur Stardew Valley. La région est d'ailleurs assez diverse et complète, car il est possible de visiter plusieurs lieux, tels que la Station balnéaire,pour ne citer que ces exemples.De la même manière, les joueurs et les joueuses pourront rencontrer deet collecter