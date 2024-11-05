Stardew Valley : Comment changer son apparence en jeu ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 novembre 2024 à 17h41
Si vous souhaitez modifier l'apparence de votre personnage sur Stardew Valley, sachez que nous vous expliquons comment faire.
Stardew Valley : Comment changer son apparence en jeu ?
Au début de leur partie sur Stardew Valley, les joueurs et les joueuses peuvent créer leur personnage et ainsi le façonner à leur guise. Au bout d'un certain temps, il se peut que vous désiriez en changer. Cela est, fort heureusement, possible sur le titre d'Eric Barone (alias ConcernedApe). Mais, il y a des chances que vous ne sachiez pas comment faire. Ci-dessous, nous vous indiquons, de ce fait, comment changer l'apparence de votre personnage, une fois en jeu, sur Stardew Valley.

Comment modifier l'apparence de son personnage sur Stardew Valley, au cours d'une partie ?

Pour changer l'apparence de son personnage, lors d'une partie sur Stardew Valley, il convient tout d'abord de remplir quelques conditions. Premièrement, vous devez avoir accès à la Tour du Sorcier, située à l'ouest du Ranch de Marnie, dans la zone Forêt Sève-Cendreuse. De plus, vous devez obligatoirement avoir atteint le niveau 4 d'amitié avec le Sorcier.

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Si tel est le cas, dirigez-vous alors vers la Tour/maison du Sorcier. Entrez ensuite dans la bâtisse et allez dans la pièce au fond. Entre deux meubles, disposant de livres, vous pourrez apercevoir une petite trappe au sol (comme sur l'image ci-dessous). Interagissez avec pour entrer dans la cave du Sorcier. 

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Dès lors, il ne vous reste plus qu'à interagir avec la statue en or, à droite. Il s'agit du Sanctuaire des Illusions. Afin de modifier l'apparence de votre personnage, vous devrez vous délester de 500po. En acceptant l'offrande, un menu s'ouvrira alors sur votre écran. Depuis cette fenêtre, vous pourrez changer la peau, les cheveux, la couleur des yeux et la couleur des cheveux de votre avatar. Sans oublier son nom, sa chose préférée et son genre.
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Vous savez, désormais, comment changer l'aspect physique de votre personnage sur Stardew Valley. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu d'Eric Barone est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Nintendo Switch et appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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