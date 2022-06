Stardew Valley : Comment augmenter le niveau d'amitié avec les PNJ ?

Comment augmenter le niveau d'amitié sur Stardew Valley ?

Au cours de votre aventure sur, vous pourrez rencontrer un grand nombre de personnages, la plupart habitant à Pélican Ville. D'ailleurs, il est tout à fait possible de se lier d'amitié avec eux ou bien de se marier avec l'élu(e) de son choix. Pour ce faire, il convient d'effectuer plusieurs actions. Ainsi, nous vous expliquons, dans ce qui suit,peut être relativement important et intéressant sur le jeu. Bien qu'il soit possible de mener votre aventure sans lier de relations d'amitié avec eux, nous vous conseillons tout de même de le faire. D'ailleurs, ce sera absolument nécessaire si vous désirez obtenir le Platine ou le 100 % du titre.Ainsi, il existe plusieurs manières d', de votre choix, sur. Tout d'abord, c'est enque vous pourrez nouer des liens. Or, cela ne suffira pas.Deuxièmement, nous vous recommandons fortement de leur, notamment en accomplissant les quêtes du panneau d'affichage. Ces missions vous demanderont, très souvent, de ramener tel item, selon une quantité précisée, à tel villageois. Réaliser ces quêtes peut prendre un peu de temps, mais en plus de gagner des pièces d'or, vous améliorerez votre relation avec le personnage, à l'origine de la demande.Finalement, le meilleur moyen d'augmenter son niveau d'amitié avec un personnage est de luiqu'il aime tout particulièrement. En effet, vous l'aurez compris, tous les personnages aiment recevoir des cadeaux. Or, certains items ne leur plaisent pas, forcément. Par exemple, en offrant de la Laine à Emily, vous êtes sûr de gagner des points d'amitié. À l'inverse, si vous donnez du Pain à Leah ou à Harvey, votre niveau d'amitié avec eux n'augmentera pas.De ce fait, vous l'aurez compris, afin d', il convient de leur accorder du temps et de leur offrir, régulièrement, des cadeaux, tout en leur rendant quelques services.Pour rappel,est disponible sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et smartphones (iOS et Android).