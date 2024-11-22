Stardew Valley aura droit à un concert orchestral au Grand Rex

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 novembre 2024 à 14h15
Fermiers, villageois et amoureux de Stardew Valley, redécouvrez les plus beaux thèmes du jeu lors d'une tournée de concerts, dont une date prévue à Paris.
Stardew Valley aura droit à un concert orchestral au Grand Rex
Que ce soit ses graphismes, son aspect simulation de vie ou ses romances, Stardew Valley ne manque pas d'atouts pour conquérir le cœur des joueurs. Dans ce domaine, la musique est souvent citée comme l'un des éléments les plus envoutants du titre de ConcernedApe. Ces thèmes envouteurs ont déjà fait l'objet d'une série de concerts à travers le monde via la tournée Festival of Seasons. Forte de son succès, une nouvelle tournée de concerts va débuter en 2025. 

Une expérience musicale Stardew Valley à vivre en 2026

Baptisée Symphony of Seasons, elle a été imaginée par son développeur, qui la décrit comme « un voyage musical depuis votre premier jour dans la vallée jusqu'à votre arrivée au sommet ». Pour l'occasion, l'orchestre en question sera composé de 35 musiciens. Ces derniers interpréteront en live des arrangements inédits tirés de la bande-son de Stardew Valley. Pendant que la musique est jouée, des images et des extraits du jeu seront diffusés sur un écran géant.

La tournée Symphony of Seasons débutera en août 2025 par de nombreuses dates aux États-Unis et au Mexique. Puis l'orchestre de Stardew Valley entamera un tour du monde qui les amènera au Canada, en Asie, en Océanie et enfin en Europe. Au total, 13 dates sont prévues sur le Vieux Continent. Mais cette série de concerts réserve une belle surprise à la communauté française. En effet, l'orchestre sera présent à Paris pour une soirée exceptionnelle, et il se produira dans une salle mythique.

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Le concert en question aura lieu au Grand Rex le 5 février 2026. La billetterie n'est pas encore accessible, mais il y a fort à parier que les places seront rapidement vendues. Alors si vous voulez participer à cette nuit magique et musicale, surveillez vos billetteries préférées !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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