Stardew Valley atteint un nouveau cap impressionnant de copies vendues

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 janvier 2025 à 11h54
ConcernedApe a, récemment, dévoilé de nouveaux chiffres concernant le nombre d'exemplaires de Stardew Valley vendus dans le monde entier.
Stardew Valley atteint un nouveau cap impressionnant de copies vendues
Le jeu de simulation d'Eric Barone (alias ConcernedApe), Stardew Valley, ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses, notamment celles et ceux qui sont à la recherche d'un titre cozy à faire en solo ou en multijoueur. Bien que son succès ne soit plus à prouver, ConcernedApe a révélé, il y a peu de temps, une nouvelle statistique concernant les copies vendues de Stardew Valley.

Plus de 40 millions d'exemplaires vendus pour Stardew Valley

En effet, sur le site officiel du jeu, Eric Barone/ConcernedApe a indiqué que Stardew Valley s'est écoulé à plus de 41 millions de copies toutes plateformes confondues, en décembre 2024. Le développeur a précisé que ce total comprend 26 millions d'exemplaires vendus sur PC et 7,9 millions de copies sur Nintendo Switch. Des chiffres qui sont plutôt impressionnants, vous en conviendrez certainement. Nul doute que ces statistiques grimperont encore en cette année 2025, d'autant plus qu'Eric Barone déploie toujours des mises à jour, apportant de nouveaux contenus, sur son jeu de simulation, et ce, assez régulièrement.

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Rappelons, par ailleurs, que Stardew Valley va s'inviter au Grand Rex en février 2026 puisqu'une nouvelle tournée de concerts a été annoncée, il y a de cela quelques semaines. Celle-ci est baptisée « Symphony of Seasons » et est décrite comme étant « un voyage musical depuis votre premier jour dans la vallée jusqu'à votre arrivée au sommet » par Eric Barone. Ainsi, un orchestre, composé de 35 musiciens, jouera des arrangements inédits issus de la soundtrack/bande-son de Stardew Valley, sur scène.

Pour rappel, Stardew Valley est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, notamment sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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