Ce titre cosy et parfait pour les vacances est officiellement le jeu le mieux noté sur Steam

Portal 2 a longtemps occupée la place très convoitée de jeu le mieux noté de Steam. Mais il vient de se faire voler sa couronne par un célèbre jeu à l'ambiance très différente, à la fois coloré, convivial et accessible à tous.
Les vacances sont l'occasion pour des milliers de joueurs de profiter des titres accumulés dans leurs bibliothèques Steam. D'ailleurs, certains joueurs alimentent cette base de jeux à découvrir avec les titres les mieux notés et les plus appréciés de la plateforme. Pour savoir quels sont les titres concernés, un outil est accessible en ligne gratuitement : Steam250
.
Ce site réunit le top 250 des jeux proposés sur la plateforme via un système de score cumulant une moyenne globale sur 10 et les évaluations des joueurs.
Le record de Portal 2 stoppé par Stardew Valley
Pendant 5202 jours (soit un peu plus de 14 ans), la première place du classement était occupée par Portal 2
. Avec 99 % d'évaluations positives pour une note globale de 8,85 sur 10, le titre de Valve semblait indétrônable. Mais le 9 juillet 2025, le roi des classements Steam a chuté face à un challenger bien connu des amateurs de simulation. En effet, Stardew Valley
est grimpé sur la première place du podium avec 98 % d'évaluations positives et une note globale de 8,87 sur 10.
Si son aspect cosy et son univers coloré peuvent expliquer un tel succès, d'autres facteurs ont impacté les joueurs au point de faire de Stardew Valley le jeu le mieux noté de Steam
. Tout d'abord, le titre peut être moddé et reçoit régulièrement de nouvelles mises à jour. Même si ConcernedApe (son développeur) a annoncé qu'il ne recevrait plus de nouveau contenu car il se concentrait sur Haunted Chocolatier
, le jeu est assez riche pour occuper pendant de longues heures.
Plus de 900 000 évaluations pour la simulation de vie à la ferme
Ensuite, Stardew Valley est un jeu apaisant sans réel objectif
. Votre seul but est de remettre en état la ferme familiale en choisissant vos cultures, en aménageant le bâtiment comme vous le souhaitez et en redonnant à la ville voisine sa beauté et sa douceur de vivre. D'ailleurs, une étude publiée en décembre 2024
révélait que Stardew Valley était le meilleur jeu au monde pour réduire son niveau de stress.
Couplé à des graphismes colorés et un gameplay accessible à tous les âges
, Stardew Valley a tous les atouts pour devenir votre jeu de l'été, et bien plus encore.
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