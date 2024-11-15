Le futur FPS de Blizzard refait parler de lui

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 novembre 2024 à 12h34
Depuis quelques mois, plusieurs bruits de couloir évoquent que Blizzard travaille sur un nouveau FPS. De nouvelles informations vont dans ce sens.
Le futur FPS de Blizzard refait parler de lui
Blizzard est connu pour ses franchises majeures comme World of Warcraft, Diablo, Warcraft ou encore Overwatch, et est donc un acteur majeur de l'industrie. Il est normal de voir la communauté être au taquet pour savoir ce que la société nous réserve, et cela pourrait être un nouveau jeu de tir à la première personne en monde ouvert. Bien qu'aucun détail officiel n'ait été révélé, les indices s'accumulent, laissant entrevoir une possibilité intéressante : un projet autour de l'univers de StarCraft.

Un FPS en développement

Sur son site officiel, Blizzard a publié une offre d'emploi pour un poste d'Associate Design Director dédié à l'innovation sur un projet non annoncé. La description reste vague, mais elle confirme que ce titre sera un FPS en monde ouvert. Cette orientation est intrigante, surtout pour un studio dont l'expérience en matière de FPS se limite principalement à Overwatch.

fps-blizzard

Le lien avec StarCraft

Plus tôt cette année, Jason Schreier, journaliste de Bloomberg, a suggéré qu'un jeu de tir basé sur l'univers de StarCraft était en développement chez Blizzard, une information obtenue lors de ses recherches pour son livre, qui ont également été confirmées par d'autres rumeurs dans les mois qui ont suivi. Selon lui, ce projet n'avait pas été annulé. Si ces affirmations s'avèrent exactes, ce FPS en monde ouvert pourrait être le même projet, surtout si nous considérons la faible probabilité pour que Blizzard sur deux FPS différents.

fps-blizzard2
Comme toujours, il convient de prendre ces informations au conditionnel, tant que rien n'est officialisé. Nombre de projets ne voient finalement pas le jour, et celui-ci pourrait en faire partie. Mais l'espoir de voir un nouveau FPS chez Blizzard, lié à la licence StarCraft, n'est pas impossible.

En attendant de plus amples informations et surtout une confirmation, rappelons que Blizzard a récemment annoncé la feuille de route de 2025 pour Heartstone, comprenant une mini-extension basée sur StarCraft.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

StarCraft : De nouvelles rumeurs évoquent un gameplay proche de deux grands noms du jeu vidéo
StarCraft 2 08 septembre 2026

StarCraft : De nouvelles rumeurs évoquent un gameplay proche de deux grands noms du jeu vidéo

Alors que la BlizzCon aura lieu dans quelques jours à peine, Jez Corden a partagé quelques informations sur le nouveau projet de la franchise StarCraft qui pourrait être présenté lors de l'événement.
StarCraft présent à la BlizzCon ? Ce détail pourrait annoncer l'arrivée d'un nouveau jeu
StarCraft 2 04 septembre 2026

StarCraft présent à la BlizzCon ? Ce détail pourrait annoncer l'arrivée d'un nouveau jeu

Les Terrans et les Zergs n'ont pas donné de nouvelles depuis très longtemps. Mais alors que StarCraft 2 a célébré son 16e anniversaire, la licence pourrait réapparaître dans quelques jours.
StarCraft enfin de retour ? Cette offre d'emploi publiée par Blizzard intrigue les joueurs
StarCraft 2 02 avril 2026

StarCraft enfin de retour ? Cette offre d'emploi publiée par Blizzard intrigue les joueurs

Mise de côté depuis plusieurs années, la licence StarCraft semblait avoir été abandonnée par Blizzard. Mais Kerrigan, Zeratul et les autres pourraient bien préparer leur retour à en croire une offre d'emploi repérée sur le site du géant.

commentaire (0)