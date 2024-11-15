Le futur FPS de Blizzard refait parler de lui

StarCraft enfin de retour ? Cette offre d'emploi publiée par Blizzard intrigue les joueurs

Mise de côté depuis plusieurs années, la licence StarCraft semblait avoir été abandonnée par Blizzard. Mais Kerrigan, Zeratul et les autres pourraient bien préparer leur retour à en croire une offre d'emploi repérée sur le site du géant.