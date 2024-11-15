Le futur FPS de Blizzard refait parler de lui

Depuis quelques mois, plusieurs bruits de couloir évoquent que Blizzard travaille sur un nouveau FPS. De nouvelles informations vont dans ce sens.
Blizzard est connu pour ses franchises majeures comme World of Warcraft
, Diablo, Warcraft ou encore Overwatch, et est donc un acteur majeur de l'industrie. Il est normal de voir la communauté être au taquet pour savoir ce que la société nous réserve, et cela pourrait être un nouveau jeu de tir à la première personne en monde ouvert
. Bien qu'aucun détail officiel n'ait été révélé, les indices s'accumulent, laissant entrevoir une possibilité intéressante : un projet autour de l'univers de StarCraft
.
Un FPS en développement
Sur son site officiel
, Blizzard a publié une offre d'emploi pour un poste d'Associate Design Director dédié à l'innovation sur un projet non annoncé. La description reste vague, mais elle confirme que ce titre sera un FPS en monde ouvert
. Cette orientation est intrigante, surtout pour un studio dont l'expérience en matière de FPS se limite principalement à Overwatch.
Le lien avec StarCraft
Plus tôt cette année, Jason Schreier, journaliste de Bloomberg, a suggéré qu'un jeu de tir basé sur l'univers de StarCraft était en développement chez Blizzard, une information obtenue lors de ses recherches pour son livre, qui ont également été confirmées par d'autres rumeurs dans les mois qui ont suivi. Selon lui, ce projet n'avait pas été annulé. Si ces affirmations s'avèrent exactes, ce FPS en monde ouvert pourrait être le même projet, surtout si nous considérons la faible probabilité pour que Blizzard sur deux FPS différents
.
Comme toujours, il convient de prendre ces informations au conditionnel, tant que rien n'est officialisé. Nombre de projets ne voient finalement pas le jour, et celui-ci pourrait en faire partie. Mais l'espoir de voir un nouveau FPS chez Blizzard, lié à la licence StarCraft
, n'est pas impossible.
En attendant de plus amples informations et surtout une confirmation, rappelons que Blizzard a récemment annoncé la feuille de route de 2025 pour Heartstone
, comprenant une mini-extension basée sur StarCraft
.
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