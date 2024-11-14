Heartstone aura droit à une mini-extension mettant StarCraft à l'honneur

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 novembre 2024 à 18h05
Pour célébrer comme il se doit deux de ses titres les plus emblématiques, Blizzard prépare aux joueurs d'Hearthstone un mini-set aux couleurs de Kerrigan, Artanis, Jim Raynor et… un murloc ?!
Heartstone aura droit à une mini-extension mettant StarCraft à l'honneur
Dans le monde des jeux de cartes, les collaborations avec des licences connues se sont multipliées ces dernières années. Magic: The Gathering en est le meilleur ambassadeur avec des extensions et des decks axés sur les univers de Donjons & Dragons, Doctor Who, Assassin's Creed ou encore Fallout. Bientôt, ces cross-overs inattendus concerneront également Hearthstone. Lors de l'événement du 30e anniversaire de Warcraft, le jeu de cartes a eu droit à un segment présentant ses nouveautés à venir. Or, les joueurs de la taverne pourront ajouter à leurs decks les héros et les monstres tirés de la saga StarCraft. 

Les factions de StarCraft prêtes à combattre aux côtés des héros d'Hearthstone

Contrairement aux extensions classiques disponibles dans Hearthstone, la collection dédiée à StarCraft sera considérée comme un mini-set. En effet, elle ne comptera que 49 cartes, contre plus d'une centaine dans les autres séries. Intitulé Hearthstone: Héros de Starcraft, ce mini-set sera divisé en 3 factions, exactement comme dans les jeux d'origine. Chacune des 3 factions (Terrans, Zergs et Protoss) sera rattachée à 3 ou 4 classes et permettra d'étoffer les decks correspondants avec de nouveaux atouts.

Ainsi, les cartes Terrans pourront intégrer les jeux paladins, shamans et guerriers. Si vous avez joué à l'extension Les ténèbres de l'Au-delà, vous retrouverez des monstres utilisant des mécaniques bien connues. Viennent ensuite les Zergs, des attaquants particulièrement nerveux qui combattront aux côtés des chasseurs, des démonistes, des chevaliers de la mort et des chasseurs de démons. Enfin, le mana des prêtres, des mages, des druides et des voleurs sera utile pour invoquer les compagnons Protoss.

Miniature vidéo

Enfin, un jeune murloc armé et prêt à combattre, Grunty, fera également ses débuts. Si vous appréciez l'univers de StarCraft et que vous avez hâte de découvrir toutes les caractéristiques de cette collaboration inattendue, rendez-vous dans la taverne d'Hearthstone courant janvier 2025 pour découvrir le mini-set Héros de StarCraft.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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