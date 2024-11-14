Hearthstone : Découvrez les nouveautés annoncées pour l'année 2025

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 novembre 2024 à 18h23
En 2025, Hearthstone entrera dans l'Année du Raptor. Pour l'occasion, elle verra apparaître pas moins de 3 nouvelles extensions et une refonte de son système d'arène.
Hearthstone : Découvrez les nouveautés annoncées pour l'année 2025
L'événement du 30e anniversaire de Warcraft a été l'occasion pour Blizzard de présenter les nouveautés à venir pour tous ses titres. Hearthstone n'échappe pas à la règle. Si le titre célèbre en 2024 son 10e anniversaire, il continue de proposer du nouveau contenu régulièrement, s'inspirant des figures emblématiques et des légendes de World of Warcraft. À cette occasion, la feuille de route de l'année 2025, connue comme l'Année du Raptor, a été dévoilée. Valeureux combattants de la taverne, préparez-vous à voir une émeraude, des dinosaures et des réalités alternatives !

Les saisons 10, 11 et 12 d'Hearthstone marquées par l'arrivée de 3 nouvelles extensions

Si l'année 2025 commencera avec l'arrivée d'un mini-set dédié à StarCraft, Blizzard a confirmé qu'Hearthstone aurait droit à 3 extensions principales lors de l'Année du Raptor. Leurs dates de sortie n'ont pas encore été dévoilées mais leurs noms ainsi que leurs thèmes sont connus. La première de ces 3 nouvelles épopées emmènera les joueurs au coeur du Rêve d'Émeraude. Il y a donc de fortes chances pour que la série mette à l'honneur les dragons du Vol Vert ainsi que les druides. La classe sera d'ailleurs l'honneur dans le mini-set associé : Druids of the Flame. 

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La deuxième extension de l'année 2025 sera une suite d'une série très appréciée de la communauté : Voyage au centre d'Un'Goro. Dans cette suite baptisée The Shrouded City, Élise la Pionnière poursuivra sa quête de la cité perdue des Tortollans. Un'Goro oblige, les dinosaures seront de la partie avec un mini-set au nom intimidant : Festival of the Devilsaur. Enfin, la dernière extension de l'année explorera les couloirs du temps pour découvrir, aux côtés de Chromie, d'autres réalités où vous devrez recruter des héros. La mission est d'autant plus importante que le mini-set La fin des temps sera axée sur un combat dantesque contre Murozond.

Une refonte du système d'arène d'Hearthstone prévue pour la première moitié de l'année

Mais les extensions ne sont pas les seules nouveautés que connaîtra l'Année du Raptor. Les développeurs d'Hearthstone travaillent actuellement sur une toute nouvelle manière de jouer en arène. Une fois la refonte déployée, les joueurs auront le choix entre l'arène normale et l'arène souterraine. Si la première est assez classique et proposera des parties plus courtes, la seconde inclura des enjeux plus élevés, des parties plus longues ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité : la nouvelle pioche en cas de défaite.

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Hearthstone se prépare à vivre une année riche en rebondissements et en nouveautés exaltantes. Dès que celles-ci seront disponibles en jeu, nous vous présenterons en détail toutes leurs caractéristiques.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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