StarCraft : La Corée se bat pour redonner vie à la licence

Le grand retour de StarCraft se confirme pour la BlizzCon 2026

La célèbre franchise de Blizzard s'apprête à sortir de son long sommeil. Selon des sources concordantes, le très attendu jeu de tir dans l'univers de StarCraft serait la star de la prochaine BlizzCon. Une nouvelle tentative audacieuse après l'annulation historique de Ghost il y a deux décennies.