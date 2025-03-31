StarCraft : La Corée se bat pour redonner vie à la licence

StarCraft, la franchise culte de Blizzard, pourrait enfin connaître une véritable renaissance. Plusieurs studios coréens renommés tentent actuellement de convaincre Blizzard avec des propositions de nouveaux jeux basés sur l'univers de StarCraft, relançant ainsi l'espoir des fans après des années d'attente.
Quatre studios coréens en compétition pour relancer StarCraft
Selon le média coréen Asia Today
, relayé par le compte Twitter @KoreaXboxnews
, Blizzard aurait reçu plusieurs propositions concrètes de studios coréens parmi les plus influents du marché :
- NCSoft (Lineage, Guild Wars) souhaiterait créer un RPG inspiré de StarCraft, probablement un MMORPG,
- Nexon (The First Descendant) aurait proposé une approche « unique » pour utiliser la licence,
- Netmarble (Solo Leveling: Arise, Game of Thrones: Kingsroad) viserait une adaptation mobile ambitieuse,
- Krafton (PUBG, inZOI) souhaiterait développer un jeu StarCraft basé sur « ses propres capacités internes », sans précision sur le genre exact.
Certaines de ces entreprises auraient même effectué le déplacement jusqu'au siège de Blizzard à Irvine, en Californie, afin de présenter directement leurs concepts.
Blizzard n'a pas abandonné StarCraft malgré les annulations passées
Ce regain d'intérêt confirme que Blizzard n'a toujours pas renoncé à son univers emblématique. Récemment encore, Jason Schreier, journaliste de Bloomberg, révélait que Blizzard avait lancé un troisième essai pour un FPS dans l'univers de StarCraft, sous la direction de Dan Hay, ancien producteur exécutif de la série Far Cry
:
À ma connaissance, ce projet était toujours en développement au moment de l'écriture de mon livre. Blizzard travaille bien sur un nouveau shooter StarCraft.
Par le passé, Blizzard avait déjà tenté à deux reprises de réaliser un FPS StarCraft :
- StarCraft Ghost (2002-2006), un jeu tactique-action pour consoles, avait été annulé après plusieurs reports.
- Un projet nommé Ares, sorte de « Battlefield dans l'univers StarCraft », avait également été annulé en 2019 pour se concentrer sur Diablo 4 et Overwatch 2.
Ces annulations répétées avaient refroidi les attentes des fans, mais ces nouvelles tentatives prouvent que Blizzard reste déterminé à élargir l'univers StarCraft.
Une licence prête à être relancée après une longue attente
Les récentes démarches de Blizzard semblent indiquer une réelle volonté de relancer la franchise. La sortie de StarCraft: Remastered
et de StarCraft 2: Collection de Campagnes
sur le Game Pass, ainsi qu'un récent crossover avec le jeu de cartes Hearthstone, montrent clairement que l'éditeur n'a pas oublié sa communauté.
Il reste cependant à voir si les propositions de ces studios coréens prestigieux aboutiront. Une chose est sûre : la compétition entre ces géants du marché coréen est une excellente nouvelle pour les fans qui attendent depuis trop longtemps le retour de leur univers préféré.
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