StarCraft enfin de retour ? Cette offre d'emploi publiée par Blizzard intrigue les joueurs

Mise de côté depuis plusieurs années, la licence StarCraft semblait avoir été abandonnée par Blizzard. Mais Kerrigan, Zeratul et les autres pourraient bien préparer leur retour à en croire une offre d'emploi repérée sur le site du géant.
Entre World of Warcraft
, Hearthstone et Overwatch
, les équipes de Blizzard sont déjà très occupées. Cependant, l'éditeur et développeur cherche à compléter l'une de ses équipes qui ne travaille pas sur l'un de ces projets.
En effet, sur son site officiel, Blizzard a publié une offre d'emploi
pour un poste de Lead Designer capable de gérer le développement d'un « jeu de tir AAA en monde ouvert
» ne possédant pas encore de titre. Mais pour certains internautes, cette annonce pourrait être le premier indice du retour prochain de StarCraft
, près de 16 ans après la sortie de StarCraft 2
.
Un nouveau jeu de tir en monde ouvert développé sous Unreal Engine en développement chez Blizzard
Plusieurs détails de l'annonce suggèrent que ce projet annoncé sera de grande ampleur. En effet, la personne qui occupera ce poste doit avoir au minimum « 15 ans d'expérience professionnelle en conception de jeux ou dans une discipline connexe
». Cependant, le détail qui surprend le plus est que les candidats au poste doivent avoir une expérience sur Unreal Engine.
Or, la quasi-totalité des jeux développés par Blizzard (à l'exception d'Hearthstone) utilisent des moteurs créés en interne.
My team has just posted a fairly unique design role: careers.blizzard.com/global/en/jo... If you meet the qualifications and are interested but have questions, feel free to reach out and I'll answer what I can
— Jeff Hamilton (@jeffhamilton.bsky.social) 1 avril 2026 à 22:56
[image or embed]
D'autres précisions ont été apportées par Jeff Hamilton, concepteur de jeux chez Blizzard. Dans une publication partagée sur son compte Bluesky, il précise que la personne retenue intégrera son équipe et qu'elle aura un rôle de conception « assez unique ». Même si les informations sont assez vagues, la rumeur de voir StarCraft revenir sur le devant de la scène prend de l'ampleur.
Plusieurs éléments qui suggèrent le retour de la saga StarCraft, mais...
Rappelons qu'en 2024, le journaliste Jason Schreier évoquait un nouveau jeu de tir à la troisième personne Starcraft
dans son livre « Play Nice : The Rise, Fall, and Future Of Blizzard Entertainment ». De plus, l'extension Legacy of the Void (la dernière de StarCraft 2) est sortie il y a 11 ans
, en 2015. Faire renaître la licence avec un nouvel opus, même si son gameplay diffère de la saga origine, serait donc idéal pour réveiller la nostalgie des joueurs de l'époque.
Cependant, il ne s'agit là que de spéculations. Désormais, il faut attendre la tenue de la BlizzCon en septembre 2026 pour savoir si ce nouveau projet sera révélé et s'il marquera le retour de la franchise.
commentaire (0)