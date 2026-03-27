Star Wars Zero Company révèle de nouvelles images et rappelle sa sortie pour cette année

Le jeu de tactique Star Wars Zero Company refait enfin surface. Grâce à de nouvelles images inédites, les joueurs peuvent découvrir un aperçu prometteur du gameplay, des menus et de l'ambiance de ce titre très attendu ancré durant la Guerre des Clones.
L'univers vidéoludique de la célèbre franchise intergalactique n'a jamais été aussi dynamique. Alors que nous avons pris connaissance, lors des Game Awards, de deux nouveaux jeux Star Wars, lesquels ont été plutôt bien accueillis, avec Star Wars: Galactic Racer
et Star Wars: Fate of the Old Republic
, un autre projet tout aussi intrigant vient de donner de ses nouvelles un an après son annonce. Il s'agit de Star Wars Zero Company, un titre qui se faisait particulièrement discret jusqu'à aujourd'hui
.
De nouvelles images riches en informations
C'est par l'intermédiaire du dernier numéro de PC Gamer Magazine
, dont les informations ont été relayées par le site spécialisé bespinbulletin
, que le voile s'est partiellement levé. Une série de captures d'écran inédites a fait son apparition sur la toile, offrant aux fans un regard concret sur ce qui les attend
. Ces visuels permettent d'observer en détail l'interface utilisateur, l'arsenal disponible, ainsi que les différents types d'ennemis qui se dresseront sur la route des joueurs.
Mais l'aperçu ne s'arrête pas là. Les images dévoilent également une carte galactique particulièrement détaillée, affichant les objectifs de mission et les forces hostiles en présence. On y découvre aussi un aperçu des cinématiques, le menu de sélection de l'escouade, les options de personnalisation des personnages, et même une attaque spécifique nommée « Krabb Uppercut ». Ces éléments témoignent d'une profondeur de jeu qui devrait ravir les stratèges.
Une approche tactique au crépuscule de la République
Pour rappel, Star Wars: Zero Company se démarque des productions habituelles de la licence en proposant une expérience purement solo axée sur la tactique au tour par tour
. Le joueur y incarne Haws, un ancien officier de la République chargé de commander une escouade d'élite. L'intrigue se déroule à une période charnière et sombre de la chronologie, à savoir le crépuscule de la Guerre des Clones, promettant ainsi une narration authentique et mature.
Si sa sortie est toujours prévue pour 2026, aucune date n'a pour le moment été partagée
. Nous pourrions avoir des nouvelles en mai, à l'occasion du Star Wars Day, souvent riche en annonces. Son lancement se fera sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.
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