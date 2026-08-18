Star Wars Zero Company dévoile un dernier trailer explosif avant sa sortie

À quelques jours de sa sortie officielle, Star Wars Zero Company fait monter la pression avec un trailer de lancement. Entre combats tactiques inspirés de XCOM et scénario sombre impliquant une secte séparatiste, le titre d'Electronic Arts promet une aventure riche marquée par des apparitions très attendues.

Attendu au tournant par les amateurs de stratégie, Star Wars Zero Company dévoile sa bande-annonce avant son lancement imminent. L'occasion de découvrir plus en détail les mécaniques de ce jeu tactique ambitieux et les sombres desseins de la secte séparatiste qui menace la galaxie, tout en rappelant que cet univers si spécial est de retour.

Un héritier spirituel ambitieux pour les amateurs de tactique

Souvent présenté comme un digne successeur des productions Firaxis Games, Star Wars Zero Company s'affirme comme un jeu de stratégie au tour par tour particulièrement solide. Développé par le studio Bit Reactor et édité par Electronic Arts, le titre a pour lourde tâche de rendre ce genre exigeant plus accessible au grand public, tout en conservant une profondeur tactique indéniable. Les joueurs devront ainsi gérer minutieusement leur escouade, recruter de nouveaux membres et personnaliser leur base d'opérations avant de se lancer dans des batailles acharnées aux quatre coins de l'univers.









Le système de combat repose sur des mécaniques bien connues des tacticiens virtuels, notamment l'utilisation intelligente des couvertures et la gestion stricte des points d'action. Toutefois, les développeurs ont intégré une nouveauté majeure avec le système d'avantage. En accumulant cette précieuse ressource en cours d'affrontement, chaque personnage pourra déclencher des compétences ultimes dévastatrices pour renverser le cours d'une bataille mal engagée.

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La secte de la Spire infinie et la redoutable Kundri Fathom

Ce trailer de lancement est surtout l'occasion d'en apprendre davantage sur les enjeux narratifs de cette épopée inédite. L'intrigue met en lumière une faction dangereuse et mystérieuse : la Spire infinie. Dirigée d'une main de fer par l'énigmatique Kundri Fathom, cette secte séparatiste manipule une sorte de fléau mortel pour octroyer des pouvoirs surnaturels à ses adeptes fanatiques.

Pour contrer cette menace grandissante, les joueurs incarneront Hawks, un ancien officier de la République Galactique au passé trouble. Désormais à la tête d'une unité hétéroclite baptisée la Zero Company, le commandant devra mener à bien des missions d'infiltration et de sabotage.

Si le gameplay tactique constitue le cœur de l'expérience, les créateurs n'ont pas oublié de soigner la fidélité à l'univers étendu. La bande-annonce révèle ainsi la présence d'une figure emblématique de l'animation : le Capitaine Rex, bien connu des spectateurs, qui viendra prêter main-forte à Hawks et son équipe de mercenaires.

Ce ne sera pas le seul, puisque nous aurons aussi l'occasion de voir Anakin Skywalker. Quoi qu'il en soit, Star Wars Zero Company arrivera le 27 août, sur PC, PS5 et Xbox Series.