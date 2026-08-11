Preview Star Wars Zero Company : Le jeu de stratégie tactique accessible qui va séduire les fans de la saga

Avec son ambiance cinématographique immersive et sa prise en main immédiate, le nouveau jeu tactique au tour par tour dans l'univers Star Wars s'annonce très prometteur. Découvrez nos impressions après quelques heures de jeu.

Prévu pour sortir à la fin du mois, Star Wars Zero Company s'est offert à nous durant quelques heures dans le cadre d'une preview, pour découvrir ce nouveau jeu Star Wars original, qui nous place dans un jeu tactique au tour par tour. Loin de l'image complexe qu'il pourrait refleter, il s'avère très facile à prendre en main, avec un univers très bien ficelé qui plaira à tous. Néanmoins, ses points faibles pourraient lui faire défauts sur le long terme.

Star Wars Zero Company, la stratégie à la portée de tous les officiers

Le genre de la stratégie tactique au tour par tour a longtemps traîné une réputation d'austérité, souvent réservé à une élite de joueurs aguerris prêts à braver des menus complexes et une difficulté impitoyable. Développé par le studio Bit Reactor, composé en partie d'anciens vétérans du genre, Star Wars Zero Company entend bien casser ces codes. En transposant les mécaniques éprouvées du jeu de tir tactique dans l'univers créé par George Lucas, le titre réussit un tour de force : proposer une expérience « extrêmement accessible et facile à prendre en main », même pour les grands débutants. Après plusieurs heures passées aux commandes de notre escouade, le constat est particulièrement positif pour quiconque cherche une aventure tactique fluide sans se prendre la tête d'entrée de jeu.

Une immersion réussie en plein cœur de la Guerre des Clones

L'un des plus grands atouts de cette version d'essai réside dans sa capacité à retranscrire à merveille l'essence de la saga. Le scénario prend place en l'an 20 BBY (soit un an avant les événements du film La Revanche des Sith). Vous incarnez Hawks, un ancien officier de la République tombé en disgrâce après avoir échoué dans une mission cruciale. Pour racheter votre honneur, vous vous voyez confier la direction d'une unité d'élite chargée d'enquêter sur une faction mystérieuse. Dès les premières minutes, le titre séduit par sa présentation très cinématographique, un point sur lequel les développeurs ont insisté lors d'une présentation. L'habillage visuel, le soin apporté aux décors et le travail sur le doublage participent à crédibiliser cette plongée dans les heures sombres de la galaxie.

Entre deux affrontements sur le terrain, vous retournez à votre base opérationnelle, un cargo désaffecté baptisé le Tanière. Cet espace de vie permet de personnaliser l'apparence de Hawks, de gérer les équipements, mais aussi d'interagir avec vos hommes. Ces temps de pause renforcent l'attachement envers vos recrues. Car au-delà du simple jeu de tir, Zero Company intègre des mécaniques de camaraderie : vous êtes totalement libre de composer votre squad en piochant parmi des classes très variées (soldats de clone, dards mandaloriens, droids astromécaniques de soutien ou encore utilisateurs de la Force).









Les synergies entre vos troupes débloquent des bonus passifs essentiels pour survivre aux affrontements futurs.

Un gameplay accessible qui pousse à la réflexion

Sur le champ de bataille, le titre brille par son efficacité. Chaque unité dispose d'un nombre de points d'action permettant de se déplacer, de tirer ou de se placer en mode de surveillance (le fameux overwatch). Si la prise en main se montre immédiate grâce à une interface lisible et un didacticiel bien amené, le jeu ne manque pas pour autant de profondeur. Il faut bien réfléchir à chacun de ses placements, utiliser le décor pour se mettre à couvert et combiner les compétences uniques de ses soldats sous peine de voir sa ligne de défense s'effondrer.

Le jeu met également l'accent sur les choix et conséquences, tant sur le plan tactique que narratif. Vos décisions influencent la progression de vos recrues, mais aussi leur survie. Le titre intègre une option de mort définitive, si l'un de vos combattants tombe au combat pour la troisième fois, il est perdu à jamais. Cette mécanique apporte une véritable tension dramatique à chaque fusillade. Heureusement pour les joueurs moins téméraires ou débutants, cette option peut être désactivée pour profiter de l'histoire sans la crainte de perdre ses compagnons préférés.

Des scories techniques et un rythme parfois alourdi

Malgré ces qualités indéniables, la prise en main sur cette version preview met en lumière quelques défauts irritants qui viennent gâcher le rythme des parties. Le problème le plus frustrant concerne le déroulement des tours adverses : il est actuellement impossible d'accélérer le tour de l'adversaire. Lorsque le champ de bataille regorge d'unités ennemies ou de dromadaires d'assaut qui déplacent leurs troupes une à une, l'attente devient rapidement redondante et casse l'élan de l'action.

Dans la même logique, on regrette l'impossibilité de passer les mini cinématiques d'introduction et de fin de mission. Si ces séquences flattent la rétine lors des premières heures de jeu, revoir systématiquement les mêmes animations d'atterrissage ou d'extraction finit par agacer. Enfin, il faudra surveiller à terme la répétitivité globale de la formule. Les cartes d'affrontement ont tendance à se ressembler dans leur construction et l'arrivée prévisible de vagues de renforts ennemies peut parfois lisser la tension des combats. On espère que la version finale saura corriger ces lourdeurs d'ergonomie pour laisser pleinement s'exprimer son potentiel.

Rendez-vous le 27 août, pour la sortie de Star Wars Zero Company sur PC, PS5 et Xbox Series.