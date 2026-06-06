Star Wars Zero Company confirme sa sortie pour août, avec une énorme surprise

À l'occasion du Summer Game Fest, Star Wars Zero Company a dévoilé de nouvelles informations dont une date de sortie et promet de réinventer la stratégie au tour par tour.

Attendu au tournant par les amateurs de stratégie, Star Wars Zero Company a enfin profité du Summer Game Fest pour dévoiler ses mécaniques de jeu en profondeur. Fruit d'une collaboration entre Respawn Entertainment et le studio Bit Reactor, composé de vétérans ayant œuvré sur les célèbres franchises XCOM et Civilization, ce titre tactique au tour par tour s'annonce particulièrement riche. Les joueurs auront la lourde tâche de mener des opérations clandestines dans une galaxie déchirée par le conflit.

Une escouade hétéroclite face aux Séparatistes

L'action de Star Wars Zero Company se déroule au crépuscule de la Guerre des Clones. Vous y incarnez Hawks, un ancien officier de la République dont l'apparence et la classe sont entièrement personnalisables. À la tête d'une unité de renseignement baptisée la Compagnie Zéro, votre mission principale sera de traquer Kundri Fathom, la dirigeante de la mystérieuse secte de la Spire infinie, tout en repoussant les forces séparatistes.









Pour y parvenir, il faudra recruter une équipe hétéroclite composée de mercenaires, de chasseurs de primes, d'une Mandalorienne, d'un soldat clone ou encore d'une Jedi. Le système de jeu promet une grande profondeur stratégique, largement inspirée des ténors du genre.

Gestion de base et synergies d'équipe

Entre deux missions périlleuses sur des planètes variées, les joueurs devront gérer leur quartier général. Cette base servira de centre névralgique pour améliorer les agents, débloquer de nouvelles compétences et envoyer des informateurs récolter des renseignements cruciaux sur les plans ennemis. L'aspect social n'est pas en reste, puisque les relations entre vos coéquipiers auront un impact direct sur le champ de bataille.

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En développant les liens entre les membres de l'escouade, vous débloquerez de puissantes synergies et des capacités inédites. Chaque personnage pourra être personnalisé, tant sur le plan esthétique que technique, offrant ainsi une rejouabilité conséquente. Cerise sur le gâteau, cette nouvelle mise à jour, qui nous dévoile aussi la date de sortie, a confirmé la présence de l'un des personnages les plus iconiques de la saga, celle d'Anakin Skywalker.

Date de sortie et éditions spéciales

Star Wars Zero Company esquivera intelligemment la bousculade des sorties de septembre en débarquant le 27 août 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Les joueurs les plus impatients peuvent d'ores et déjà se tourner vers les précommandes, qui donneront accès au pack Astromécano cristallin. Ce bonus inclut un droïde R3, des têtes translucides pour les variantes R4 et R5, ainsi que le droïde BR-1. Une édition Deluxe est également au programme, ajoutant deux packs cosmétiques supplémentaires pour personnaliser davantage votre escouade de choc.