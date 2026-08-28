Durée de vie Star Wars Zero Company : Combien d'heures pour le terminer ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 août 2026 à 12h12
Retrouvez des informations concernant la durée de vie de Star Wars Zero Company, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Durée de vie Star Wars Zero Company : Combien d'heures pour le terminer ?

Disponible depuis la fin du mois d'août 2026, Star Wars Zero Company est le nouveau jeu de la licence, quin abandonne l'action et le côté light RPG de Star Wars Jedi pour se concentrer sur le tactique au tour par tour. Compte tenu de l'intérêt pour ce jeu, mais aussi du fait qu'il possède une forte répétitivité, de nombreux joueurs se questionnent sur la durée de vie de Star Wars Zero Company. Nous tentons de vous aiguiller. 

Durée de vie de Star Wars Zero Company

Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Star Wars Zero Company dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le jeu, afin d'obtenir le 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. Par ailleurs, en fonction du mode de difficulté choisi, il se peut que vous passiez un peu plus de temps dans certaines séquences.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Combien d'heures pour terminer Star Wars Zero Company ?

Néanmoins, grâce à aux informations communiquées par les développeurs, notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Star Wars Zero Company, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre de Bit Reactor. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, réaliser l'aventure et quelques « quêtes » annexes ou bien décrocher le 100 %/Platine du titre.

  • Terminer l'histoire de Star Wars Zero Company en ligne droite → Environ 30 à 40 heures.
  • Terminer l'histoire de Star Wars Zero Company et un peu d'exploration → Une cinquantaine d'heures.
  • Terminer Star Wars Zero Company à 100 % → Au moins 60 heures (il sera parfois nécessaire de faire deux parties).

À lire également

Star Wars Zero Company : La liste complète des trophées et succès

Star Wars Zero Company : La liste complète des trophées et succès

Ainsi, la durée de vie de Star Wars Zero Company est plutôt correcte pour un jeu vendu 49,99 € et conviendra très certainement à toutes celles et ceux recherchant une aventure qui les accompagnera plusieurs dizaines d'heures. 

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars Zero Company arrive le 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur les plateformes suivantes :

  • PC
    • Édition Standard0 € au lieu de 0 €, soit 0 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Deluxe55,99 € au lieu de 70 €, soit 20 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 €75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Star Wars Zero Company : La liste complète des trophées et succès
Zero Company 28 août 2026

Star Wars Zero Company : La liste complète des trophées et succès

Star Wars Zero Company possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous dévoilons la liste complète.
Star Wars Zero Company s'offre un joli lancement, devant Star Wars Jedi
Zero Company 28 août 2026

Star Wars Zero Company s'offre un joli lancement, devant Star Wars Jedi

Attendu depuis de longs mois par les amateurs de stratégie, Star Wars Zero Company vient de réaliser un lancement historique sur Steam. En proposant une expérience tactique sans faille, le titre de Bit Reactor surpasse les records de Jedi Survivor et s'impose comme un véritable phénomène sur PC.
Star Wars Zero Company est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Zero Company 26 août 2026

Star Wars Zero Company est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si Star Wars Zero Company est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

commentaire (0)