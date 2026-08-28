Durée de vie Star Wars Zero Company : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez des informations concernant la durée de vie de Star Wars Zero Company, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Disponible depuis la fin du mois d'août 2026, Star Wars Zero Company est le nouveau jeu de la licence, quin abandonne l'action et le côté light RPG de Star Wars Jedi pour se concentrer sur le tactique au tour par tour. Compte tenu de l'intérêt pour ce jeu, mais aussi du fait qu'il possède une forte répétitivité, de nombreux joueurs se questionnent sur la durée de vie de Star Wars Zero Company. Nous tentons de vous aiguiller.

Durée de vie de Star Wars Zero Company

Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Star Wars Zero Company dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le jeu, afin d'obtenir le 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. Par ailleurs, en fonction du mode de difficulté choisi, il se peut que vous passiez un peu plus de temps dans certaines séquences.









Combien d'heures pour terminer Star Wars Zero Company ?

Néanmoins, grâce à aux informations communiquées par les développeurs, notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Star Wars Zero Company, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre de Bit Reactor. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, réaliser l'aventure et quelques « quêtes » annexes ou bien décrocher le 100 %/Platine du titre.

Terminer l'histoire de Star Wars Zero Company en ligne droite → Environ 30 à 40 heures.

→ Environ 30 à 40 heures. Terminer l'histoire de Star Wars Zero Company et un peu d'exploration → Une cinquantaine d'heures.

→ Une cinquantaine d'heures. Terminer Star Wars Zero Company à 100 % → Au moins 60 heures (il sera parfois nécessaire de faire deux parties).

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Ainsi, la durée de vie de Star Wars Zero Company est plutôt correcte pour un jeu vendu 49,99 € et conviendra très certainement à toutes celles et ceux recherchant une aventure qui les accompagnera plusieurs dizaines d'heures.

Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars Zero Company arrive le 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur les plateformes suivantes :