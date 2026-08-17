Star Wars Magellan : Le projet secret avec des Jedi et des Mandaloriens qui ne verra jamais le jour

Des images d'un action-RPG Star Wars inédit viennent de fuiter sur la toile. Développé par le studio Echtra Games avant sa fermeture, le projet Magellan promettait d'incarner un Jedi ou un Mandalorien dans une expérience multijoueur ambitieuse. Une nouvelle désillusion pour les fans de la galaxie lointaine.

L'histoire des adaptations vidéoludiques de la célèbre franchise galactique est pavée de projets avortés. Alors que les joueurs pleurent encore l'annulation du jeu de tir centré sur un Mandalorien par Respawn Entertainment ou le flou entourant le remake de Knights of the Old Republic, un autre titre vient s'ajouter à cette triste liste. Ce projet, totalement inconnu jusqu'à aujourd'hui, était en cours de développement chez Echtra Games, un studio appartenant à Zynga, avant sa fermeture définitive l'année dernière.

Un mystérieux projet baptisé Magellan

Le développement de ce jeu de rôle action avait été initialement confirmé début 2021. Il s'agissait d'une collaboration avec NaturalMotion, une autre filiale de Zynga ayant déjà travaillé sur la licence. Depuis cette annonce jusqu'à la dissolution du studio, la nature exacte du jeu était restée sous silence. Les révélations faites par MP1ST permettent de confirmer que le titre portait le nom de code interne Magellan. C'est grâce au portfolio d'un ancien développeur d'Echtra Games que des documents de travail et des vidéos ont finalement vu le jour. Ces archives précieuses offrent un aperçu clair de ce que le studio préparait dans l'ombre.









Jedi, Mandalorien et chasse au butin

Les extraits dévoilent un action-RPG multijoueur en vue à la troisième personne, assumant pleinement une dimension de jeu de tir et de pillage. La direction artistique rappelle d'ailleurs les choix esthétiques de Star Wars Hunters. Parmi les personnages récurrents, deux archétypes se distinguent nettement : un pistolero masqué nommé en interne le Tireur, et une Jedi Twi'lek bleue sobrement étiquetée la Clerc. Ces deux classes affrontent les forces de l'Empire, allant des classiques stormtroopers jusqu'aux droïdes de sécurité lourdement blindés.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Pour triompher, les joueurs disposaient de capacités emblématiques. La Jedi maniait le sabre laser et la Force, tandis que le Mandalorien utilisait son jetpack, des armes lourdes et un lance-flammes. Les séquences de jeu montrent également un système de butin au cœur de l'expérience, où les ennemis vaincus laissent échapper de l'équipement et des coffres de récompenses. Plus surprenant encore, le jeu devait intégrer un système de liens avec les PNJ, suggérant une composante narrative poussée où les relations sociales auraient eu un impact direct sur l'aventure.

Le cimetière des jeux Star Wars s'agrandit

Toutes ces ambitions prenaient vie sous le moteur Unreal Engine 5, avec une sortie initialement prévue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Malheureusement, une restructuration stratégique au sein de Zynga et de la maison mère Take-Two Interactive a scellé le destin du projet et du studio.

Je jure que les projets Star Wars les plus cools semblent toujours être annulés. 1313 et le Mandalorien de Respawn vivront toujours dans ma tête, et maintenant celui-ci aussi.

Cette réaction d'un internaute sur Reddit résume parfaitement le sentiment général de la communauté. Le projet Magellan rejoint ainsi le tristement célèbre Project Ragtag de Visceral Games dans les annales des expériences prometteuses que le public ne pourra jamais prendre en main. Une cruelle réalité pour les passionnés qui doivent se contenter d'imaginer ce qui aurait pu être un grand jeu coopératif.

Bonne nouvelle toutefois, la franchise va accueillir deux nouveaux jeux ces prochaines semaines, à savoir Star Wars Zero Company le 27 août et Star Wars: Galactic Racer le 6 octobre.