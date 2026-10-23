Star Wars: The Old Republic, grand absent du message d'adieu de BioWare

Si Mass Effect et Dragon Age reviennent régulièrement dans les hommages publiés depuis la fermeture de BioWare, un nom manque à l'appel et cela attriste la scénariste principale du MMO galactique.

Sur X, sur LinkedIn ou sur YouTube, les hommages d'anciens employés de BioWare se sont multipliés ces derniers jours. Beaucoup citent la saga Mass Effect, notamment car un nouvel opus était en cours de développement et que des images de ce dernier ont fuité. D'autres mentionnent Neverwinter Nights ou Dragon Age, même si le dernier jeu de la franchise est l'objet de commentaires controversés.

Mais en lisant le message d'adieu de BioWare publié sur X, Caitlin Sullivan Kelly (scénariste principale de Star Wars: The Old Republic) a été surprise de ne pas voir le titre sur lequel elle a travaillé être mentionné. Pourtant, il a été un jeu important pour le studio pendant plus de 12 ans.

Un constat « déchirant » pour la scénariste principale de Star Wars: The Old Republic

Pour comprendre les raisons de cette peine, il faut revenir quelques années en arrière. En juin 2023, BioWare annonçait la fin du support sur Star Wars: The Old Republic sans pour autant fermer les serveurs ou abandonner le projet.

Le jeu est toujours édité par Electronic Arts, mais ses mises à jour et son contenu sont désormais développés par Broadsword. Malgré tout, Caitlin Sullivan Kelly est peinée de voir que tout le monde semble avoir oublié le temps passé par BioWare sur le titre.

Aucune mention du jeu qui existe depuis près de quinze ans, qui a soutenu le studio et tous ses projets grâce à ses revenus, ses effectifs et le temps consacré (parfois à nos propres dépens). C'est déchirant.

Un titre qui continue d'exister alors que l'avenir des autres franchises de BioWare est encore incertain

Si cette réaction est compréhensible face au temps et à l'énergie consacrée par la scénariste, il y a une grande différence entre Star Wars: The Old Republic et les autres jeux de BioWare.

No mention of the game that's been going for almost fifteen years, that supported the studio and all of its projects with income and manpower and time (sometimes to our own detriment). Heartbreaking. — Caitlin Sullivan Kelly 🌻🍉 (@akacaitlin) October 22, 2026

Au-delà du fait qu'un autre studio s'occupe du titre, le MMO existe toujours et a encore une communauté de joueurs réguliers. Tandis que rien ne garantit qu'un nouveau jeu Mass Effect ou Dragon Age verra le jour dans les années à venir. Seule la vente de chaque licence pourrait assurer un avenir à ces univers prisés des joueurs, mais il est encore trop tôt pour évoquer cette possibilité.