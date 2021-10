Star Wars: The Old Republic teste une refonte du style de combat

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Même siapproche à grands pas de sa dixième année de parution,etn'en ont pas fini avec lui. Récemment, dans une publication Steam , les studios ont en effet annoncé l'arrivée de son extension Legacy of the Sith , celle-ci amenant toujours plus de combats, mais également de nouveaux styles.De ce fait, avant la parution de ce DLC,qui permettront aux joueurs de profiter d'un nouveau gameplay. Ainsi, si nous pouvions auparavant choisir l'une des deux classes avancées au niveau 10, le nouveau système permettra aux personnages d'adopter dès le niveau 1 un style parmi une variété beaucoup plus large.Pour exemple, l'agent impérial n'aura plus la possibilité d'opter pour un mode de combat axé sur la Force, mais il pourra en revanche choisir n'importe quel autre style de blaster basé sur la technologie : avant-garde, commando, mercenaire, malfrat, ravageur ou tireur d'élite et agent secret. Par ailleurs, les choix des Sith et des Jedi seront limités à leur faction, mais pourront tout de même débloquer les pouvoirs du camp adverse s'ils accumulent suffisamment de points lumineux ou obscurs.À l'heure actuelle, le serveur test public de Star Wars: The Old Republic expérimente les styles de combat des mercenaires, powertech, juggernaut et des maraudeurs. Enfin, d'autres mises à jour arriveront sur ce même serveur dans les semaines à venir etcommuniquera davantage sur les futurs changements.