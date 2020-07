Star Wars: The Old Republic est disponible sur Steam

BioWare vient d'annoncer la sortie surprise de Star Wars: The Old Republic sur Steam.

Your choices will determine the fate of the galaxy far, far away. . . #SWTOR is now available on Steam!https://t.co/Nd759TwW8n pic.twitter.com/BjEIFHuhPI — The Old Republic (@SWTOR) July 21, 2020

Presque neuf ans après sa sortie, Star Wars: The Old Republic n'était disponible qu'uniquement via le launcher d'Electronic Arts, Origin. Cependant,Annoncé parsur le blog officiel du jeu , ainsi que sur Twitter,, et ce dernier bénéficie du cross-play, permettant ainsi aux joueurs d'Origin et de Steam de jouer ensemble et de s'affronter dans de véritables combats de Jedis. De plus, le cross-save a été ajouté, permettant de jouer avec le même compte et garder ses sauvegardes sur les deux plateformes de jeux.Ce n'est pas tout puisque pour fêter l'arrivée desur la plateforme de Valve,. De plus, les joueurs Steam pourront s'amuser à accomplirqui seront ajoutés un peu plus tard dans l'année. Si vous voulez vous essayer à, qui est disponible en free-to-play, rendez-vous ici