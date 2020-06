Star Wars: Squadrons partage du gameplay et de nouveaux détails

Fraîchement annoncé par Electronic Arts, le gameplay de Star Wars: Squadrons s'est montré lors de l'EA Play.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après avoir été officialisé et brièvement présenté ces derniers jours, Star Wars: Squadrons nous avait donné rendez-vous ce 19 juin pour partager son gameplay. Rendez-vous qui n'a pas été manqué, puisque nous avons pu découvrir ces images, pour le plus grand plaisir des futurs joueurs.Dans une vue à la première personne, les joueurs prendront donc place dans le cockpit de plusieurs vaisseaux, faisant aussi bien partie de l'Empire que de la Nouvelle République. L'histoire se déroule après les événements du sixième film, durant la fin de la Guerre Civile Galactique. Des lieux et des personnages connus de la saga seront bien évidemment de la partie.Le mode multijoueur a également été présenté en nous informant que les joueurs pourront choisir une classe (Soutien, Chasseur, Intercepteur et Bombardier), dans le but de créer la meilleure équipe possible, laquelle est composée de cinq joueurs., alors que les joueurs pourront personnaliser à leur guise vaisseau, cockpit et personnage., qui ne proposera pas de microtransactions , est attendu le 2 octobre sur PC, PS4 et Xbox One. Il proposera le cross-play et sera compatible à la réalité virtuelle sur PC et PS4.