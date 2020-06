Suite à une fuite parue plus tôt sur le site de Microsoft, Electronic Arts a décidé d'officialiser son prochain jeu Star Wars, se nommant Squadrons.

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j — EA Star Wars (@EAStarWars) June 12, 2020

Nous savions qu' au moins de jeux issus de la franchise Star Wars étaient en développement du côté de chez Electronic Arts , qui possède l'exclusivité sur l'édition. L'un d'entre eux semblait avoir fuité au début du mois de mars sur le PS Store, puis plus récemment sur le site de Microsoft. Face à ces leaks,S'il avait fuité une première fois sous le nom de, son nom final,, est plus commun et ne manquera pas d'attirer l'attention des amateurs de Rogue Squadron. Aucune information n'est donnée, mais nous pouvons affirmer au vu de l'image et du nom qu'il s'agit d'un jeu de vaisseau et probablement de tir. De nombreuses courses poursuites se profilent aux commandes, espérons-le, des engins les plus emblématiques de la saga.De plus amples détails seront donnés en amont de l'EA Play,. L'annonce sera à suivre sur YouTube, à cette adresse , et nous ne manquerons pas de vous partager les informations.